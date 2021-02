23-F del 1981: el que ens va ensenyar la televisió a Catalunya

El 1981, TVE era l'única televisió a Espanya. A dins del Congrés dels Diputats, les càmares enregistraven la votació d'un nou president del govern. L'entrada dels militars a la cambra va quedar enregistrada. Poc després, els colpistes van ordenar que s'apaguèssin les càmeres, però els tècnics no ho van fer.

Com que hem vist tants cops aquelles imatges de l'entrada de Tejero al Congrés la tarda del 23 de febrer del 1981, ens imaginem que vam veure el cop en directe. Però no és cert. Es va retransmetre en directe només per RNE.

A Catalunya es van viure moments de molta por, d'incertesa i angoixa. Els discurs del rei i posteriorment, el del president de la Generalitat a la ràdio, van donar a enendre que potser no passaria res.

La televisió ja feia anys que era part de l'oci dels espanyols i ara també ho era d'una realitat ben diferent. Quan el cop va fracassar, les mostres de rebuig i d'alleujament per la situació es van multiplicar a la programació.

Després d'hores d'angoixa, el cop d'estat fracassa Des de la creació de la redacció d'inormatius a Miramar, TVE a Catalunya va tenir clar que era imprescindible una xarxa de corresponsalies. Així, es va les delegacions de TVE a Lleida, Tarragona i Girona van poder fer cròniques sobre la situació a Balaguer, Reus, Tortosa, Blanes i Santa Coloma de Farners i d'altres localitats, i de les ciutats caps de província, durant el cop del 23F. Com a fet curiós, aquells dies esperaven el general Alfonso Armada a lleida per a un homenatge. Armada havia estat governador militar de Lleida i era qui rebia els reis cada cop que arribaven a Baqueira Beret. Així ho va explicar el programa 'Miramar'. 06.53 min El golpe del 23F en Cataluña

Pujol i els polítics es pronuncien També l'endemà del dimarts del 23F es van pronunciar els polítics catalans. Jordi Pujol, president de la Generalitat, va agrair a la ciutadania la confiança en els càrrecs polítics. Quan Pujol concedeix aquesta entravista a Toni Ribas, els diputats ja han estat allibersts i ja es veu clarament el final de l'intent militar d'nvertir el procés democràtic. 09.44 min Arxiu TVE Catalunya - Entrevista a Jordi Pujol l'endemà del 23F Pel president del Parlament, Heribert Barrera, no era un punt i final sinó un punt i seguit a estar sempre atents per no deixar-se perdre la democràcia. Fins i tot va expressar que potser el cop l'hauria enfortit. 01.42 min En memòria d'Heribert Barrera: la seva opinió l'endemà del 23-F Pels portaveus dels partits de l'arc parlamentari català, la democràcia havia estat en perill i les hores com a diputats a Madrid no les oblidarien pas. 07.06 min Arxiu TVE Catalunya - Declaracions dels portaveus els partits catalans pel cop d'estat del 23F Es van convocatr manifestacions arreu per donar suport a la democràcia el divendres després del cop d'estat. A Barcelona es va convocar una manifestació que va començar a la plaça de Tetuan i va baixar pel passeig de Sant Joan i la Ciutadella fins al Parlament. Davant la façana principal, es va fer un discurs i es va cantar Els Segadors. Es van cridar molts visques amb la tranquil·litat que el mal son s'havia acabat.