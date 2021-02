Es mantenen durant 7 dies més les restriccions a Catalunya

Salut ha decidit mantenir durant set dies més –del 22 fins diumenge 28 de febrer-, la totalitat de les mesures fins ara vigents. El Govern només permetrà una certa flexibilització de les activitats de lleure dels més petits.

S'autoritzen i es regulen les condicions de les activitats extraescolars i d'esport escolar , així com de les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants que es troben en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària. També s'equipara l'esport federat i els consells esportius pel que fa a poder entrenar amb més de 6 persones i participar en les competicions permeses. A més, s'inclou explícitament el terme "circ" com esdeveniment cultural.

La restauració manté les franges horàries

Pel que fa als horaris d'obertura dels negocis de restauració i hostaleria, tant les terrasses com a l'interior, podran seguir obrint de 7:30 h a 10:30 h i de 13 h a 16:30 h. En la resta d'horaris, aquests negocis poden seguir funcionant per a recollida al mateix establiment per part del client o per a lliurament a domicili.