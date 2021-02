(POR RADIO) "Cuco Benasque de GREIM Montaña".

-Adelante.

-"El herido está en la siguiente cima, la veo.

Necesitamos 15 o 20 minutos

porque hay que ponerle medicación".

-Recibido, vamos.

(Sintonía: música de ritmo vivo)

Oye, ¿por qué zona se supone que está?

-La vuelta al Taillón. -El Taillón.

Vale.

Ayer a las 09:00 salió y tenía que haber vuelto

yo calculo que a mediodía.

-No se ve nada. -Nada.

-Este paredón...

-Porque por aquí, que se hubiera asomado...

-Si se ha asomado y se ha caído,

a saber, puede haber llegado abajo.

-Vale.

Ha aparecido.

-Pero ¿está bien? -Sí, parece ser que sí, sí.

Bueno. -"COS de cuco Huesca".

-Nosotros avisamos a los pilotos.

-Cuco Huesca, adelante.

-"Hay un herido en el barranco del Viandico".

-"Ha sido una llamada

que nos ha alertado. Una persona"

que realizaba barranquismo

ha sufrido un accidente

y tenía una fractura abierta de tobillo.

-"El helicóptero nos recoge"

en la helisuperficie de Boltaña.

-Hemos activado el dispositivo de rescate

y nos hemos dirigido al lugar.

-La historia de la Torca del Cerro fue,

en lo que llevo en unidades de montaña,

uno de los rescates más importantes en que he participado

y ocurrió, creo recordar, a finales del mes de julio

del año 2005.

Para la gente que no tenga conocimientos de "espeleo",

que sepa que Picos de Europa es el Himalaya

"de la espeleología, donde va la gente más allá que el resto".

-"La Torca del Cerro es una sima muy dura.

Tiene un nivel de dificultad de cinco de cinco

debido a su baja temperatura,"

gran humedad y sobre todo estrecheces,

como casi todas las de la zona de Picos de Europa.

-"Recibimos la llamada"

de nuestra unidad operativa,

en la que nos comunicaba que un espeleólogo

"de origen húngaro se había caído en una sima,

unos 80 metros, y que estaba fallecido.

Al recibir la llamada,

yo con el sargento Nodar, que estaba entonces,"

que dirigía la unidad de Cangas de Onís entonces,

le digo que lo primero es alertar a muchos componentes

para llevar el rescate a buen término.

-"Yo en el año 2005, cuando sucedió"

el accidente en la Torca del Cerro, servía

en la unidad de Boltaña, en el Pirineo aragonés,

y recuerdo que estaba durmiendo, era de noche.

Eran sobre las 03:00 o las 04:00 aproximadamente,

y me llama mi jefe de unidad

y me comunica que, de madrugada, sobre las 06:00 o las 07:00,

teníamos que salir hacia Jaca para desde allí

"trasladarnos en convoy a los Picos de Europa porque había habido

un accidente en una sima a -1500".

Llegamos a Cangas de Onís y el helicóptero

"estaba trasladando gente y subiendo personal.

Recuerdo que el primero que subió fue el sargento Laureano,"

que era el que más entendía y el que más sabía de todo esto.

-El muerto está a 372 muertos.

Está en la base de este pozo de 86. -Sí.

-"Yo contaba con que iba a haber paisanos,

¿no?, gente de la federación asturiana".

Pero entonces no tenía grupo de socorro.

"Se movilizaron como unas 30 personas o así,

30 guardias civiles de montaña".

-"Uso el rocódromo

para mantenerme en forma.

Yo en la escalada encuentro libertad,

encuentro un reto personal.

Dejas de pensar"

en la vida y solamente piensas

"en los movimientos propios de la escalada".

En los rescates no hay pesadillas,

hay situaciones más fáciles o más difíciles

que deben solventarse

"y con lo que tenemos debemos resolver lo que haya".

Mientras haces un rescate, no sientes,

solo piensas y actúas.

Pero, cuando el rescate acaba, montas en el helicóptero

a la víctima, cierras la puerta.

"En ese momento, nos miramos"

los rescatados y los socorristas

y siempre hay una sonrisa de complicidad

y se nota el alivio, es una satisfacción personal.

¿Nos vamos?

Vale, Viandico era antes de Castillo...

-De Sallent, sí.

-Ahí está el final.

-¿El accidentado está al final?

-No. -Al principio, justo...

-Nosotros ya conocemos ese barranco porque hemos hecho rescates allí

"y se decide que se va a hacer un ciclo de grúa".

-Tenemos...

-Sí, es aquí, a la izquierda. -Exacto.

-Ahí está. El problema es normalmente en las praderas.

-Que se venga... -¿A bajar?

-...uno más el médico...

-Eh... Brotons. -Dime.

-El directo 8.

-Llévatelos en el patín preparados.

-Vale.

-Vale, enganchaos.

-¿Okey? -Okey.

Está todo correcto.

-Estamos. -Vale, pues venga.

Es donde empieza el barranco, ¿no?

-Donde termina.

-A ver si veis algo.

-"Se trata de un barranco muy estrecho.

Y hay zonas que, hasta sobrevolándolas,"

no se ve el fondo y una de nuestras preocupaciones

"es que se pudiera encontrar en una de esas zonas".

-Nada. Se ve perfecto.

Viene una zona

con más árboles.

A ver...

Vale, está marcado. -¡Vale!

-Vale. -Aquí delante.

-Vale, tres izquierda... -"Todos los ciclos de grúa

son operaciones críticas y complicadas"

en las que la precisión con la que las haces

es superimportante.

-Buscas la opción más óptima para realizar el estacionario

"y, si estás en una situación cómoda,

empezar a proceder al ciclo de grúa".

-Desenganchamos.

-¿Te lo quito? -Sí.

Empieza a bajar.

Vale, bajando...

-"Y teníamos la dificultad

de lo estrecho del lugar.

Si no, no habríamos usado tantos metros.

Intentamos ajustarnos más,

pero había un árbol a centímetros del rotor principal y eso hacía

inviable el poder acercarnos más".

-Aquí estamos.

Desengancha.

-El herido está algo más adelante.

Vamos a ver qué podemos hacer.

"Cuando llego a la boca de la cueva

y me entero exactamente de cómo es,

me entrevisto con el que iba a hacer las veces de desobstructor.

Él me comunica que no se ve con la capacitación suficiente"

para llevar a cabo esa misión que se le encomendaba.

"Le dije que me diera un curso in situ allí, al lado de la boca"

de la cueva, de cómo funcionaba el explosivo.

Me lo explicó en cinco minutos

y, con las mismas, con otro compañero

que estaba conmigo de equipo, el cabo Antolín de Potes,

"pues él y yo fuimos los primeros en bajar

a la sima, adonde estaban estos estrechamientos,

y bajamos con tres kilos de Goma 2 y 30 detonadores.

O sea, algo que era un poco fuera de lo común. (RÍE)"

-"Por donde ha pasado una persona no pasa una camilla.

La camilla viene a medir

unos 2,5 metros". -Esto...

no dobla.

-"Pasa a ser una plataforma rígida, necesita

un espacio donde realizar una maniobra. Hay que quitar

ciertos puntos para que la camilla"

pueda girar y entrar.

Si no, no hacemos nada.

Sin la camilla no podemos evacuar a la persona.

-"Llegamos al primer punto estrecho,"

que era el que debíamos desobstruir

"para que funcionara la camilla.

Cogimos el taladro

de gasolina. Metimos el primer agujero,

con una broca de 20, creo recordar. No nos podíamos desplazar

mucho del punto donde habíamos puesto el cartucho

a desde donde lo íbamos a detonar. Apenas había cinco o seis metros".

Nos parapetamos con las petacas, con piedras a modo de refugio

y el cabo Antolín y yo,

que conformábamos ese equipo de locos,

por decirlo así, cuando le dimos al explosor la primera vez,

pues no funcionó y yo, acto seguido, de un ataque de rabia,

le di un poco más fuerte y aquello dio un pepinazo.

"Se nos apagaron a los dos"

los carbureros como si hubiese sido un soplido.

Nos quedamos a oscuras y yo pensé:

(RESOPLA) "¡Estoy en el infierno, me cago en la mar!".

Y le di al mechero del carburo.

Cuando se encendió, vi la cara de Antolín,

de asombro como yo, nos reímos y eso fue como...

una descarga de adrenalina.

A partir de entonces todo fue rápido,

salieron las pegas bien y tuvimos la suerte de hacer...

lo que hacía falta para que todo funcionase.

-La llegada al herido fue un poco difícil

"porque estaba un poco más lejos"

y había que caminar un poco

"en la pared del barranco. Fue..."

un camino un poco técnico.

-Saca el pie del agua.

(ANTOINE) Para mí no es problema.

-Duele un poco. -Sí, sí.

Pero poquito, ¿eh? -Poquito.

-Poquito, porque entonces el dolor es más abajo.

-Sí, sí. -Okey.

¿Tienes cosas para darte calor?

-Tenía una manta técnica, me la he quitado.

-Okey, pero ya debes colocártela de nuevo.

-Sí, vale. -Por favor, okey.

Tengo que examinarte el pie, ¿okey?

-Vale.

-¿Qué hacemos? -Debo colocar una vía venosa

porque pienso que hay que reducirla.

-Se le suministra medicación para controlar el dolor,

"aunque este muchacho es bastante valiente

y no se queja, no como en otros casos,"

y lo puso bastante fácil para realizar el rescate.

-Es un momentito, como 15 minutos.

-¿15 minutos? Vale.

Cuco Benasque de GREIM Boltaña.

-Sí, adelante.

-"Sí, necesitamos"

15 o 20 minutos.

-Recibido, pues cortamos aquí.

-Ok.

-"Yo entré a las 22:00 de un día"

y salí como 18 horas después.

-A las 12:40 han salido los cuatro de desobstrucción.

-"Sobre las diez"

o así ya estábamos en la cabecera

"del último pozo.

El cabo Toñino, de Boltaña, que era el jefe

del equipo 1, me dice que si no me importa bajar yo solo.

Yo tenía el curso de espeleosocorrista

de la Guardia Civil. Digo que sí,

llego abajo, busco el cuerpo,

que estaba apartado de la vertical, lo subo a la camilla"

como puedo,

lo amarro lo mejor que puedo y espero.

"Nosotros vimos, cuando llegamos a la cabecera del pozo

donde había caído, que faltaba una línea de vida".

Algo fundamental. Sin línea de vida,

cualquier fallo o error que puedas tener

no tiene solución.

Si él hubiera llevado un cabo de anclaje en la línea

"de vida, o los dos, no habría caído,

habría quedado colgando".

-"Entonces usábamos carburo, no como ahora, que usamos ledes"

y que tenemos lámparas estupendas.

El carburo, cuando estás en pasos estrechos,

la gente que hace "espeleo" sabe que, si pasa cerca de la roca,

"por obra de un movimiento se te puede apagar.

La bolsa o la saca, que decimos, iba muy cargada"

y él, posiblemente...,

siempre vamos pasando la saca delante para avanzar,

en una de estas veces, a la vez que se le apagó el carburo,

adelantó la saca, pero esta, en vez de encontrar el fondo,

"el suelo, encontró el vacío y esa misma saca lo pudo...

precipitar a él posteriormente".

"Para poder inmovilizar su pie,

que es una maniobra que puede generar dolor"

en este tema de fractura,

con la ayuda de los mórficos y otros tratamientos

ha sido posible.

-¿En qué te puedo ayudar?

¿Me cuentas un poco cómo ha sido la fractura?

Has pillado una piedra.

Pero, bueno, te ha tocado. Ya está.

Te veo bien, eres un tío duro.

Nos habían dicho fractura abierta, eso entendimos.

-Pero no es. -No es, no es.

-¿Escribes con la mano...? -Con la izquierda.

(ANTOINE) No te muevas.

-¡Ah! (RÍEN)

(ANTOINE) ¿No tienes alergias?

¿Enfermedad o alergias?

No, ¿eh? Nada.

Voy a colocarte morfina, ¿eh?

-Te vamos a llevar a Boltaña

y allí pedimos una ambulancia.

Irá al hospital de Barbastro. ¿Qué crees?

-Sí. -Por decírselo a tus amigos, ¿no?

Bien, ¿okey?

(ANTOINE) Vamos a colocar la férula.

"El hacer la sima más profunda de un país

es la satisfacción de un deportista,

es casi como..."

batir un récord personal, ¿no?

"Oye, yo he estado en la sima más profunda o más larga

o, no sé, el pico más alto...".

"Si algo hay dentro de la Guardia Civil"

es el espíritu de sacrificio y de hacer todo lo posible

por ayudar al prójimo, ¿no?

Entonces, aquí lo tenemos eso grabado a fuego.

"Espero a que monten el contrapeso"

para ascender por la cuerda por la que había bajado,

al lado de la camilla,

"por si se enganchaba en algún punto o que hiciera falta cualquier cosa".

-"Usamos un sistema de contrapeso, ponemos una polea"

de cierto diámetro en la cabecera,

un socorrista

"se cuelga en un extremo de la cuerda

y lo que quieres subir,

en este caso, era la camilla con Gabor...".

El socorrista está arriba, y la camilla, abajo.

Y el socorrista baja y la camilla sube.

"Te lleva cinco o diez minutos".

-"Ese primer pozo,"

que creíamos que sería más costoso porque eran muchos metros,

se nos dio bien, salió bastante rápido.

Llegamos a la cabecera y tenemos que reinstalar

toda la cabecera y montar una cuerda de seguridad

para movernos con seguridad y evitar accidentes.

-Lo peor que puede pasar en un espeleosocorro

"es tener más accidentes".

-"Dejamos la camilla en un sitio plano y cómodo".

-La camilla la tienen que mover, normalmente, entre seis personas.

En una zona estrecha caben uno delante y otro detrás.

-Procedemos a la evacuación en el siguiente tramo,

un pozo de..., no recuerdo exactamente,

"creo que eran solo 25 metros o algo menos.

Pero era un pozo muy estrecho

y el problema que se nos dio fue que no caímos en la cuenta"

en ese preciso instante

de, entre los que estábamos allí,

recolocar el cuerpo en la camilla.

Y empezamos a izarlo

y, al ser muy estrecho,

empezó a hacerse como una bola

de los enganchones hasta que no hubo modo.

-"Allí mismo, in situ, arriba,

el socorrista tuvo que abrir la camilla,"

colocar otra vez al espeleólogo húngaro,

apretar bien todas las cintas...

Se tardaron cinco horas.

-El resto de equipos tuvieron que estar

"mucho tiempo parados, a la espera,

y eso, en esas condiciones, desgasta muchísimo,

más que el trabajo en sí".

Al final se logra pasar de ese punto

y nosotros subimos la camilla hasta la cota de -250,

"donde ya la entregamos al siguiente equipo".

-"El miedo existe, no podemos decir"

que no porque... Una persona que no sienta miedo

creo que sería peligroso.

Una vez que has finalizado la operación y vuelves a casa

es cuando empiezas a pensar

"cómo tú has pasado de estar en una situación muy crítica,

muy tensa, de mucho estrés,"

a luego has aterrizado, vuelves a tu casa como si nada.

Es un contraste muy grande y hay que gestionarlo.

"Lo más importante en mi vida, sin duda, es mi hijo Raúl.

Desde que nació,

cambió mi vida. Me di cuenta

de que todo lo demás es secundario".

Es lo que realmente me hace resetear, cargar baterías

y, bueno, seguir ahí.

"Si, por algún motivo,"

él acaba pilotando helicópteros, me encantaría. Decir lo contrario

"sería mentir, ¿no?

Pero lo que quiero es que mi hijo sea feliz".

Okey.

(ANTOINE) Vamos a intentar colocar

la férula ya. -Vale.

-¿Qué tal el dolor? Mejor, ¿no?

A ver...

(EL HERIDO SE QUEJA)

¿Se le venda...?

-Dime. -Para aquí.

Tranquilo.

¿Qué tiempo le digo al helicóptero? -Cinco minutos...

y podemos ya. -Sí.

"Sí, cuco, en cinco minutos estamos preparados".

-"Copiado". -Necesito llevarlo ahí.

-Sí. -Entonces, ¿lo llevamos...

-Sí. -...tú y yo o...?

(Gemidos)

Vamos...

-Aquí, en este pico...

En este pico... (GIME)

Ahí, ahí estamos...

¿Qué tal? -Bien.

Cuco Benasque de GREIM Boltaña...

-Adelante.

-"Estamos listos para tracción".

-Recibido, vamos.

"Cuando estás haciendo la maniobra de grúa,"

el helicóptero está en estacionario

y, en caso de tener alguna incidencia,

"es una maniobra comprometida".

-"Hay que tener en cuenta..."

que los pilotos de la Guardia Civil son

unos profesionales con una pericia increíble.

Justo aquí abajo, ¿no?

-Sí, están aquí, justo.

-Vale, ve bajando.

-Vale, bajando.

Estamos en el punto. Mantén aquí. -Vale.

-¿Okey? -Tengo potencia.

-Subiendo. -Venga.

-"Cuantos más metros sacamos,"

más tiempo va a durar la maniobra

y más tiempo tenemos a las personas colgadas del cable.

-Yo sabía que el ciclo de grúa era muy largo.

-46 metros ahora mismo.

-Vale. -Tensando...

-Tensa...

-"Son riesgos inherentes al tiempo que va a durar".

-"Nos tenemos una confianza

al cien por cien".

-Lo tenemos casi en el patín, ¿okey? -Vale.

-Para que lo sepas,

están aquí sentados.

Le viene bien porque tiene lesión en la pierna.

"A media mañana"

ya se había evacuado la camilla

"de la boca de la cueva".

-Despacio. -Despacio.

-Ya quedará poco, ¿no? -Sí.

-Despacio, ¿eh?

-Despacio. -Bien.

-Un poco. -Id... Id colocando...

-Ahí. Colocando...

-Suelta a ver.

Suelta de aquí, venga.

-Venga, afuera.

-Un poco más y ya está.

-Venga. -Vale.

-"Era un espacio muy pequeño, debía subir y bajar el personal,

estaba todo concentrado en un foco.

El helicóptero trabajó muchísimo,

hizo un montón de porteos de gente".

-El helicóptero lo lleva a Llanes.

-"Sí, al tanatorio, que está a disposición judicial".

-La verdad, los pilotos se portaron genial.

-"Estuvimos trabajando entre 18 y 20 horas cada componente

del rescate sin parar. Participamos"

activamente en el interior de la cavidad

46 socorristas de la Guardia Civil de Montaña,

"siete espeleólogos, que son los compañeros

del accidentado,

además de los que se encuentran"

en las unidades, prealertados.

-Creo que, hasta la fecha, es el que más gente ha invertido,

tiempo, esfuerzo..., y que todo ha salido muy bien.

"Iba a ser la primera vez que la Guardia Civil, solo nosotros,

íbamos a hacer una desobstrucción de una caída. Hasta la fecha,"

la misión la hacía gente civil que estaba vinculada a la federación

y que tenía una formación adecuada

o al menos una pseudoformación como para llevarlo a cabo.

-Había carencias en aquel momento.

Faltaban espeleosocorristas, formados como tales.

Faltaban, que no existían,

"en los grupos de rescate de la Guardia Civil, técnicos

de microvoladuras. En aquel momento,"

hubo que apañar con lo que había.

-"Pero, a partir de ese rescate, ha sido"

un punto de inflexión donde hemos cambiado de mentalidad.

-No fue hasta el 2007

cuando el servicio de desactivación de explosivos

ya nos dio los primeros cursos

para usar explosivos en la roca y, en especial, en las cuevas.

-"Nosotros fuimos muy arriesgados y valientes

haciendo algo que se nos escapaba

de nuestro control. Lo hicimos bien,"

tuvimos suerte y salió todo genial,

pero no controlábamos ni de gases ni de posibles derrumbes

ni de si lo que hacíamos lo hacíamos de modo totalmente certero y eficaz.

-Un rescate así te marca.

En aquel momento fue lo más.

Y hoy en día sigue siendo lo más que hemos hecho

porque no se ha dado nada similar.

Chicos, Boltaña en cinco minutos.

-"Recibido, ambulancia convencional. Cinco minutos en Boltaña".

-"Estando en la maniobra,"

es un momento muy intenso.

Aunque hayas hecho más de 1000 o 1500 rescates,

no es uno más.

"No debes confiarte nunca,

siempre aprendiendo

y, una vez que has acabado y te bajas del helicóptero,"

pues sientes una relajación y una satisfacción, evidentemente.

-Agarra.