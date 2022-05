Star wars va mucho más allá que las películas

El 4 de mayo es un día de festejo para los fanáticos de la saga de Star wars. Todo esto se remonta a 43 años antes, exactamente al 4 de mayo de 1979. En ese fecha el periódico británico London Evening News felicitaba a Margaret Tatcher por ser la nueva primera ministra de Reino Unido con la frase "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations" ("Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicidades"). Haciendo un guiño a la famosa frase de la primera entrega de la saga y que en muchas ocasiones hemos escuchado: Que la fuerza te acompañe.

Después de nueve películas, el fenómeno de Star wars traspasa más allá que la gran pantalla. En Valencia, la científica Pilar Baldominos ha diseñado una estrategia para luchar contra el cáncer cuyos nombres están inspirados en la saga de la Guerra de las galaxias.

La técnica combina el uso de ratones que tienen por nombres algún personaje de la saga. "Tenemos al ratón jeri. Está diseñado y modificado genéticamente para que las telas del sistema inmunes sean capaces de matar a unas telas que tienen una proteína verde fluorescente. Al ser de ese color las podemos ver y estar seguros de que el sistema inmune tiene que ser capaz de matarla. Lo cual nos permite también que una vez el sistema inmune ha matado a todas las que ha podido matar", explica.

Aquellas que sobrevivan, las aislan y en el laboratorio a través de técnicas pueden conectarlas nuevamente y compararlas con otras regiones tumorales. "Una vez que vimos es estas sobrevivían en otra, pudimos estudiar un poco más a fondo y vimos que ya aparecía en los tumores antes de tratarlos habían como vecindarios que eran bastante hostiles al sistema inmune. Para estudiar lo que pasaba, desarrollamos otra técnica que es Padme y con esto éramos capaces de con una resolución espacial muy pequeña, poder saber y diferencias estas telas inmunes que están dentro de esos vecindarios hostiles que el sistema inmune no es capaz de matar".

La expansión del universo de George Lucas El estreno en 1977 de Una nueva esperanza impulsó la fantasía y la ciencia ficción en forma de Big Bang friki cuyas consecuencias cinematográficas y culturales aún seguimos padeciendo y disfrutando al tiempo. Cómics, videojuegos, juguetes, camisetas, delantales, toallas, calzoncillos, vasos, sacacorchos, lámparas, tostadoras, parasol para el coche, disfraces para perros, etc. Fallo de sistema 316: Star Wars hasta en la sopa Escuchar audio Aunque, por supuesto, hay también películas, hasta el momento 12 películas oficiales si tenemos en cuenta spin-off, precuelas y secuelas. Un fenómeno único que analizaban en este programa de Radio 3, Fallo de sistema, a través de festivales de referencia e influencias.

I am your father (aka Descubriendo a David Prowse) Darth Vader apenas aparecía 12 minutos en La guerra de las galaxias (1977), pero fueron suficientes para que, a partir de El Imperio contrataca (1981), se convirtiese en el gran protagonista de la saga y en el mejor villano de la historia del cine. De película - RNE Pásate al 'lado oscuro' Escuchar audio Pero, ¿quién se esconde detrás de la máscara? Ese es el punto de partida del documental Descubriendo a David Prowse, sobre el actor que encarnaba a este mítico personaje. Un film sobre el que detallan mucho más en este programa de De película.

Una mina de oro 01.19 min 14 horas - Star Wars, una mina de oro - Escuchar ahora La Guerra de las Galaxias es toda una mina de oro que mueve cifras 'Intergalácticas'. Pocos pensaban hace algo más de 40 años que una historia espacial con naves podía ser rentable. Tampoco Disney que rechazó distribuirla en su momento y que en 2012 y a golpe de talonario compraba por más de 4000 millones de dólares Lucasfilm, la productora detrás de esta fábrica de dinero. Solo cinco años después la reinvención cinematográfica de la saga ya amortizaba esa cantidad.