40 anys de la mort de Mercè Rodoreda

El 13 d'abril de l'any 1983 va morir a Girona l'escriptora Mercè Rodoreda. Tenia 74 anys i deixava un gran llegat literari, contes i novel·les que són gairebé tots clàssics de la literatura catalana.



Escrits plens de vivències de la societat del segle XX que Rodoreda va conèixer. Els seus personatges són molt realistes i ens transporten als jardins de la infància de l'escriptora, a les angoixes i els dubtes de la joventut i les tristeses i lluites de la vida adulta. Un món real on homes i dones malden per trobar la felicitat, si més no, al benestar del dia a dia.

La plaça del Diamant

L'escriptora és coneguda arreu del món per 'La plaça del Diamant. D'aquesta obra, que com tantes de l'escxiptora, es llegeix d'una revolada, se n'han fet traduccions Mercè Rodoreda va marxar a l'exili el 1939, en acabar la Guerra Civil, per por, per haver escrit en català. Ho feia sovint en publicacions d'esquerres, tot i que ella no se significava llavors en cap ideologia. De la segona fugida, la dels nazis, a França, en esclatar la II Guerra Mundial, en parlà a l'entrevista amb J. Soler Serrano. Com a dramaturga, Mercè Rodoreda va tenir menys èxit que com a novel·lista. TVE Catalunya va estrenar la seva obra El Mirall al programa Taller de Comèdies, l'any 1976. La va adaptar per a televisió Lluís Quinquer amb realització d'Orestes Lara, i en són els intèrprets Vicki Peña, Montserrat Carulla, Victor Petit, Adolf Bras i Pepa Arenós.

La Rodoreda més desconeguda: poeta També va conrear la poesia, i els sonets són impregnats de melangia, perquè voldria viure un altra realitat més plaent.



Senyor, abans de néixer fer-vos un prec voldria;

abans del primer plor, protegit de dolors,

en la flonja cavorca sense claror de dia;

abans de veure el món i el llampec dels colors.



Ara que ja tinc ossos, les mans al pit plegades

i sota les parpelles tot el vidre dels ulls,

deu-me l'al? de viure en les cimes gebrades

d'aquesta gran tristesa, oblidant els esculls

de la meva partida vers una nit sens fi...

Si em feu néixer, Senyor, només per a morir,

compadiu-vos d'un cor feixuc d'amor i d'odi,



buideu-me de l'angoixa en els dies distants,

i, si això no pot ésser, deixeu que plegat rodi,

temps i més temps perdut en tebis llimbs flotants... També apareix en diversos enregistraments de TVE Catalunya. N'hem recuperat la gran majoria per a recordar Rodoreda. Dels antics arxius en cinema hem extret per primer cop, des de llavors, unes imatges del 1977 -l'any que TVE a Catalunya ja emet tot en color- de Rodoreda al jardí de cas seva a Romanyà de la Selva amb Montserrat Roig. Roig, periodista de TVE Catalunya i també escriptora, en fa una semblança. Totes dues seuen i passegen i comparteixen alguns moments sota el sol. Són les imatges que encapçalen aquesta notícia.