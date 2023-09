Un año antes de dejar Cuéntame cómo pasó en 2018, Ricardo Gómez ya había empezado a trazar su nuevo camino. El rodaje de 1898. Los últimos de Filipinas se convirtió en su puerta de embarque a la industria del cine. Su papel en esta epopeya militar, protagonizada por Luis Tosar y que estuvo a punto de representa a España en los Oscar, fue pequeño, pero aquel debut le valió su primera nominación al Goya a Mejor actor revelación. Tras 17 años interpretando a Carlitos Alcántara en La 1, el actor que ya contaba entonces con 21 años daba un paso hacia delante, dispuesto a emprender una nueva carrera en la gran pantalla.

1898. Los últimos de Filipinas, que se incorpora ahora al catálogo de cine de RTVE Play, fue también el debut de Salvador Calvo como directo. La cinta aborda el drama vivido en la colonia española de Filipinas por el destacamento español sitiado en la iglesia de la pequeña aldea de Baler, en la isla de Luzón, por insurrectos filipinos durante 337 días. En ella Ricardo Gómez daba vida uno de los soldados.

El punto de partida fue un hecho insólito y absurdo: 50 tipos encerrados en una Iglesia remota asediados durante un año que resistieron instalados en la paranoia cuando la guerra ya había acabado. Un grupo de hombres al que daban vida

Con un lujoso reparto (Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Álvaro Cervantes, Karra Elejalde, Carlos Hipólito, Ricardo Gómez, Patrick Criado, Miguel Herrán, Emilio Palacios y Eduard Fernández) y rodada entre Guinea Ecuatorial, Tenerife y Gran Canaria. 1898. Los últimos de Filipinas tiene la vocación de ser un retrato fiel de la contumaz y absurda epopeya de aquellos militares.

“Hemos querido ceñirnos a los hechos históricos: cuatro personajes están tratados con exactitud y la mayor verosimilitud. Pero luego hay cosas y personajes inventados que nos han servido para contar nuestra historia”, explica a RTVE.es Salvador Cano, veterano realizador de series televisivas que debuta en el largometraje.

El principal de esos personajes al servicio de la historia lo interpreta Álvaro Cervantes que da vida a un joven soldado sin especiales ideales que se convierte en narrador de esa demente huida hacia delante.

“Lo que la película cuenta sobre todo es lo injustas que son las guerras. Los soldados y la población, que son los que las padecen, nunca sacan nada nuevo. A lo mejor sacan algo los gobernantes y los países que juegan a luchas de poder con esos soldados y población”, explica el director. “En concreto se cuenta la historia de un soldado que va a una guerra y cómo todos sus sueños y proyección de vida se disipan”.

Tosar: "Volver a España en deshonra era lo último que quería Martín Cerezo"

Luis Tosar interpreta a un personaje real: el teniente Martín Cerezo, responsable de la expedición. “Es un hombre con un espectro vital bastante reducido. A nivel personal lo ha perdido absolutamente todo y su vida se reduce a una carrera militar”, dice el actor a RTVE.es. El 30 de abril de 1898, tras una escaramuza con los filipinos, Cerezo repliega sus tropas dentro de una Iglesia para defenderse. Era el inicio de un sitio que se alargó tras la derrota española porque Cerezo se resistió a dar por buenas las noticias sobre el fin del conflicto.

“Leyendo sus escritos biográficos puedes entender que volver a España en deshonra por un bulo que le querían meter es lo último que quería. Por eso se aferró a una serie de señales que creía que eran ciertas. Que esa colonia había que defenderla, que era el último. Su carrera militar no tenía estridencias y esa era una oportunidad de oro”, añade.

Javier Gutiérrez encarna a un personaje ficcionado: el sargento Jimeno. “Es un militar de un destacamento anterior, que ha sobrevivido y que no se fía de nada ni de nadie. Salvador Calvo me dio la clave: es un tipo que tiene que respirar peligro”, explica.

Gutiérrez afirma que no fue consciente hasta que empezó el rodaje de la dureza del sitio para los soldados. “Una cosa es que lo leas y te hablen y otra recrear cómo pasó. Sobrevivieron como podían, comiendo ratas, hierbajos. En cierta medida son héroes, pero de una gesta sin ningún sentido. La película es un alegato antibelicista, habla de la sinrazón de la guerra, del patetismo de esos soldados alejados de la mano de su propio país”.

Para Tosar y Gutiérrez, ese abandono es una metáfora de los ciudadanos descuidados por su Estado conecta el tema de la película con la actualidad. “Vivieron cómo el Estado español se desentendía de ellos vendiendo unas colonias a EE.UU. por 20 millones de pesetas. Y, hoy día, creo que el ciudadano puede tener una sensación similar, la sensación de olvido, de que no pintas nada y ninguna decisión que tomes sirve para mucho”, afirma Gutiérrez.

Para Cerezo, el productor, la película no es “patriótica, ni antipatriótica, ni belicista, ni antibelicista”. “Las guerras no son buenas, nunca lo han sido. Lo más bonito de la historia es cuando, tras terminar el asedio, los filipinos les rinden honores. Lo cual demuestra que no había vencedores ni vencidos”.