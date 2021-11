Ruth Lorenzo ha llevado este fin de semana su "Dancing in the rain" al norte de Europa y la experiencia no ha podido ser mejor. La cantante murciana ha actuado este sábado en el Eurovision in concert de Ámsterdam, un concierto en el que ha compartido escenario con algunos de sus rivales de Eurovisión 2014, ha ofrecido entrevistas para medios de comunicación de toda Europa y ha vivido muy de cerca una pizca del ambiente eurofán que le espera en Copenhague el próximo mes de mayo.

Tras este intenso fin de semana, Ruth Lorenzo ha vuelto a España para seguir con la preparación de su candidatura para Eurovisión 2014. La cantante ha charlado con RTVE.es sobre su actuación en Amsterdam y sus impresiones en su primer concierto eurovisivo antes del Festival.

Ha sido tu primer concierto en un ambiente 100% eurovisivo, ante eurofans y compartiendo escenario con tus "rivales" de Copenhague 2014, ¿cómo ha sido esta primera toma de contacto?

Ha sido una experiencia maravillosa, porque había muchísima fraternidad musical y no había rivalidad entre nosotros. Todos fuimos a pasárnoslo bien. Todos fueron encantadores, canté al piano con el representante de Letonia (Aarzemnieki) e incluso Aram MP3 (Armenia) se acercó a mi para decirme que le gustaba mucho "Dancing in the rain" y me la tarareó.

¿Cómo te sentiste sobre el escenaro del concierto cantando "Dancing in the rain" antes los fans de toda Europa?

Me sentía bien, aunque vocalmente podría haber estado mejor. Además, eché mucho de menos a mis coristas, me siento desnuda sin ellas. Aún así creo que las actuaciones de todos los que estuvimos allí tampoco pueden servir para juzgarnos a ninguno de cara a Copenhague, porque el escenario de Eurovisión es muy grande, y hará crecer a los que saben estar en un escenario grande y, a los que no saben, se los va a comer.

¿Viste las actuaciones de otros países? ¿Qué te parecieron?

No pude ver todas, pero me gustó Basim de Dinamarca y los franceses TWIN TWIN, ¡me encanta el rollo que tienen! Y, como no, adoro a La Conchita (Austria), es impresionante como canta.

Hablando de Conchita Wurst (la mujer barbuda), te quedaste con las ganas de conocerla cuando estuvo en Madrid hace un par de semanas, ¿por fin has podido hablar con ella?

Sí, desde el primer momento en que la vi en el autobús que nos llevaba al evento me senté con ella y estuvimos hablando todo el rato. Hemos tenido una gran conexión, ¡hasta el punto de que llegamos a la rueda de prensa con el mismo estilismo!

¿Y de que hablan Ruth Lorenzo y Conchita Wurst cuando están a solas?

La verdad que hemos hablado de todo, sobre todo de zapatos, de ropa, del vestido que nos podremos en la actuación de Copenhague ¡a ella se lo he contado todo! También hablamos de pestañas postizas… Yo me las quería poner para la actuación pero se me olvidó el pegamento, así que me dio por preguntarle a ella a ver si tenía y, claro, me dijo: sí, ¡¡soy travesti!! Aunque se lo había dejado en el hotel, por desgracia.

Eurovisión in concert se considera la antesala del Festival, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia?

He alucinado con dos cosas. La primera, que el concierto no lo organizan agencias ni promotores, sino que lo organizan todo fans que adoran Eurovisión ¡y se lo curran una barbaridad! En conciertos organizados por profesionales no he encontrado tanta organización como aquí.

Y lo que más me ha gustado, sin duda, los eurofans españoles… ¡Cómo se entregaron! ¡Cómo cantaron durante la actuación! ¡Cómo meneaban las banderas! Si no fuese por ellos, nada de esto tendría sentido. Eurovisión requiere un esfuerzo tan grande para el artista, con tanta presión, con tanto trabajo, que la recompensa real es cuando pisas el escenario y oyes rugir a los fans.

Ahora estás de vuelta en España, ¿que harás de aquí a semana santa de cara a tu preparación para Eurovisión 2014?

El fin de semana actúo en Londres, después en Murcia y también tengo que cuadrar fechas para actuar en algún otro país antes de Semana Santa. Además tengo pruebas de maquillaje, peluquería y del vestido. Estamos a mil cosas, y una de las que más me preocupa es mi pelo, cada vez intento algo distinto! En cualquier caso, sí tengo decidido que mi look será super natural, quiero estar cómoda sobre el escenario y sin pensar si tengo los dientes manchados de pintalabios o pelo mal…