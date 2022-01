“Vaig escriure gràcies a la insistència del meu pare”

Daniel Vázquez Sallés,fill de Manuel Vázquez Montalbán, es periodista i escriptor. S’ha especialitzat en crítica gastronòmica i cinematogràfica. Ha publicat tres novel·les, i darrerament ha publicat un llibre, “Recuerdos sin retorno”, que és una llarga conversa amb el seu pare.

“Ser fill del meu pare és complicat per als amics del meu pare, no tots, és clar. Com a fill el meu pare m’ho va posar molt senzill, em va donar possibilitats d’escollir”. Daniel creu que el seu pare li semblava molt bé que posés en dubte totes les coses que l’hi havia ensenyat. Així, quan Daniel va escriure la primera novel·la a la primera persona a qui la va donar a llegir va ser el seu pare.

Un dia va demanar al seu pare per què no li dedicava els seus llibres, i el pare va respondre que un fill no és responsable del pare que té.

Recuerdos sin retorno

El llibre en què recorda el seu pare, no segueix un ordre cronològic perquè “el desordre és la manera de com ens arriben els records”, diu Daniel Vázquez.

“el desordre és la manera de com ens arriben els records“

Reconeix que hi ha moltes preguntes que no va fer al seu pare perquè “sempre esperes que els pares visquin per sempre, i te n’adones quan no hi són que has deixat moltes preguntes per fer”.

“Hi ha amics que vénen i t’intenten imposar la seva memòria. Jo respecto la seva memòria, que ells tinguin els seus records, però la meva memòria es meva”.