L’Araceli Segarra és escaladora d’alçada, model i conferenciat. Al 1996, i amb 26 anys, es va convertir en la primera dona catalana a fer el cim de l’Everest. Ara ha publicat el seu primer llibre “Ni tant alt ni tant difícil” on explica les seves experiències a la muntanya. Té una altra passió, dibuixar, i la viu escrivint i il•lustrant contes infantils.

“Ni tant alt ni tant difícil”

El títol del seu llibre, “Ni tant alt ni tant difícil”, és una manera de dir que a la vida hi ha coses més grans i més difícils que fer un cim. “Les meves vivències de la muntanya m’ han servit per veure i transmetre idees que són comunes en qualsevol situació: a la feina, amb la família, engegant una empresa...” Segons l’Araceli, “no ens hem de deixar influenciar per la dimensió de les coses o els projectes, perquè hi ha passos, hi ha maneres d’aconseguir-ho i fer-les més assequibles del que mentalment semblen. No hi ha res intocable”. “En les expedicions hi ha uns protocols de seguretat. Tu et penses que a mi m’agrada jugar-me la vida? A mi m’encanta viure i menjar i sortir pels llocs”