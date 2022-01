¡Menudos líos amorosos que se traen en Lasiesta! La relación imposible de Elena y Luis, el triángulo entre Sofía y los hermanos Reverte, la complicada situación de Carolina y Ángel… Y es que líos de faldas ha habido toda la vida, tanto en el día a día como en el cine y la televisión. Y sabiendo que nuestros personajes favoritos veían películas de amores prohibidos como Los chicos con las chicas, no nos extraña nada que tengan sus vidas amorosas patas arriba, ya que bien podrían inspirarse en el cine de la época.



Por ejemplo, en 1967, año en el que se ambienta Gran Reserva. El Origen, se estrenaba la película de Pedro Lazaga Novios 68, una historia sobre cinco noviazgos típicos de la España de los sesenta que nos recuerdan a las relaciones que mantienen nuestros protagonistas.



Y es que entre 1965 y 1970 lo que más se veía en las salas de cine, a nivel nacional, eran las comedias típicas a las que denominamos “españoladas” y también el “cine del ligue”. Alfredo Landa y José Luis López Vázquez, dos grandes del género, interpretaban españoles medios que se obsesionaban con las chicas y sus destapes.



Con sus disfraces de conquistadores, estos actores intentaron engatusar, en más de una ocasión, a mozas de la talla de Concha Velasco o Gracita Morales en películas como El arte de no casarse. Y no podemos olvidarnos de Paco Martínez Soria, que también nos dejó momentos y películas memorables como ¿Qué hacemos con los hijos?



En el plano de la dirección, los cineastas más destacados y reconocidos de esos años fueron Pedro Lazaga, con total de 30 películas estrenadas entre 1965 y 1970 como La ciudad no es para mí o Abuelo made in Spain, Mariano Ozores (Cuatro noches de boda), que estrenó 16 largometrajes en ese período y José María Forqué (Las que tienen que servir), cuya aportación fue de 11 filmes.

50.27 min Capítulo con gran significado sociológico dedicado a este género que se inventó para sustituir al cine erótico, que estaba prohibido. En estas series de comedias picantes con final moralista actuaron figuras como Alfredo Landa y José Sacristán.

Los estrenos de 1967

¿Quién no se acuerda de Sor Citroën? Aquella comunidad de monjas entrañables con Gracita Morales a la cabeza demostró que la modernidad también puede llegar a los conventos en forma de vehículo. Pero esta película de Pedro Lazaga no fue la única que se proyectó en 1967 en nuestro país. En el año en el que están viviendo nuestros protagonistas se estrenaron un total de 551 películas, de las cuales 220 eran de nacionalidad española.