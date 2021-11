Fin de semana del 20, 21 y 22 de julio de 2012 El cuidador cuidado. El envejecimiento de la población de nuestro país es una realidad. En esta inversión de la pirámide poblacional, además se viene constatando desde hace tiempo un ensanchamiento de la franja que comprende a las personas mayores de 80 años. Son éstas, personas que en ocasiones padecen situaciones de dependencia crónica de las cuales el Estado no siempre se hace cargo. En este vacío asistencial aparece la figura del cuidador, generalmente esposa, hija o familiar cercano, que en muchos casos renuncia a su propia vida en aras de mantener atendida a la persona dependiente. NOTICIAS: Constitución y Globalización. Un grupo de docentes de la UNED y de otras Universidades europeas encabezados por los titulares Ignacio Gutiérrez y Fernando Reviriego han trabajando duro para poder celebrar ahora una jornada de conferencias encuadrada en el Proyecto I+D del Ministerio de Educación "Constitución y globalización: transformaciones del Estado Constitucional y constitucionalización de espacios supranacionales". NOTICIAS: Formación entre rejas. Desde hace décadas la UNED lleva la formación superior a los centros penitenciarios. En este caso nos acercamos a uno especialmente particular por la condición de militares de sus internos y de quienes les custodian. Hablamos del establecimiento penitenciario Alcalá Militar. Allí conviven presos que por su condición castrense se rigen por el reglamento militar. Ahora, en verano, la UNED lleva sus cursos de verano dentro de los barrotes de esta penitenciaría. Pierre Bourdieu: imágenes de Argelia. La II Guerra Mundial marcaría un punto de inflexión entre dos maneras de concebir el mundo. La exaltación del poder como fin en sí mismo y el odio racial construido para legitimar al más débil, darían paso al reconocimiento de un principio universal de respeto a la igualdad de todos los seres humanos.

Intelectuales del momento, vinculados a la sociología francesa y a corrientes teóricas marxistas, van a prestar especial atención al proceso descolonizador, a sus causas y consecuencias, esta vez entretejidas en la dialéctica del tiempo y ya no condicionadas, como se creía, por un determinismo cultural incontestable.