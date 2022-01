tres14 Un programa de ciencia para todos los públicos. Desde diciembre de 2007 intentamos plantear y resolver preguntas que todos nos hacemos sobre el mundo del que formamos parte. Para nosotros la ciencia es una herramienta que nos permite conocerlo, respetarlo, sobrevivir y avanzar en él. Nos gusta ser el medio entre los científicos y la sociedad, acercar el conocimiento científico a la vida de las personas. Hotarios de emisión: En La 2 Domingos, 20.30 horas

Viernes, 19.30 horas

En el Canal 24 horas Domingos, 15.00 horas

Hoy comemos más por placer que por hambre y comer por comer provoca kilos de más. Resistirse al placer no es nada fácil. Nuestro instinto nos dice come, pero nuestra razón debe imponer la orden de no comer. Por eso nos cuesta tanto seguir una dieta. Y las que más nos gustan son las milagrosas aunque los nutricionistas no se cansan de advertir que no funcionan. Hoy comemos más y nos movemos menos. Pero esto por sí solo no explica el problema del sobrepeso. Genéticamente estamos programados para no resistirnos a la comida. Los genes que nos hicieron almacenar grasa para cuando la comida escaseaba se enfrentan ahora a una dieta rica en grasas y pobre en fibras, y a estilos de vida sedentarios. ¿Cómo influyen los genes en nuestro peso? ¿Cuándo debemos sospechar que una dieta es fraudulenta? ¿Cómo podemos controlar las grasas y el azúcar? ¿Cómo proteger nuestros corazones? tres14 se lo pregunta al cardiólogo Valentín Fuster, una eminencia en investigación cardiovascular. Ferran Adrià, el mago de la cocina, nos explica algunos secretos para una vida sana. Con los expertos en nutrigenómica José María Ordovás y Dolores Corella, descubrimos el futuro de las dietas.

Y además en este programa hablamos de:

nutrigenómica; aprender a comer; ¿existe el alimento perfecto?; ¿cocinar modeló nuestro cuerpo?; el primer libro de cocina; ¿qué material es mejor para cocinar?; la atmósfera controlada; la comida enlatada; la sandía.