Maribel es la madre de Laura Lebrel. Tras una difícil experiencia personal, irrumpe en la vida de su hija para quedarse. Maribel no va a quitar trabajo a Laura. al contrario, lo que va a hacer es darle todavía más, por la sencilla razón de que Maribel no tiene dotes de ama de casa. Adora a sus nietos, pero es incapaz de aguantar su intensidad durante mucho tiempo, así que no duda en comprarles cualquier cosa para callarlos, Laura se ha encontrado con la peor canguro de todo el planeta. Laura intentará que no "la ayude tanto", pero Maribel desoirá a su hija y se meterá una y otra vez donde no le llaman.

Maribel ha sido siempre incapaz de tener una palabra amable para Laura, o de resaltar alguna virtud de su hija mayor, además, tampo entiende que sea policía, una profesión en la que cree que las mujeres no pintan gran cosa. En cambio sí le parece bien que su yerno Jacobo sea comisario, aunque bueno, ya no es su yerno