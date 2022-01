Sofía Nizharadze venció en la final de Georgia para el Festival de la Canción de "Shine", una canción escrita por Hanne Sorvaag, Harry Sommerdahl y Christian Leuzzi, es la que cantará Sofia en el Eurofestival. venció en la final de Georgia para el Festival de la Canción de Eurovisión 2010 . De acuerdo con la decisión de un jurado de expertos y los telespectadores,, una canción escrita pores la que cantará Sofia en el Eurofestival.

Sofia, de 24 años, ya había sido seleccionada internamente para representar a Georgia en Oslo. Después, la cadena GPB lanzó una convocatoria abierta para elegir la canción. Compositores locales e internacionales participaron en el concurso, y al final, seis canciones fueron escogidos por un jurado. Todas se interpretaron en la Final georgiana.

La coreografía de cada una de las canciones fue diseñada por el director Lasha Oniani, y Teona Elizbarashvili se encargó de los estilismos. Las canciones fueron:

- Our World (escrita por Mikheil Mdinaradze)

- Sing My Song (escrita por Svika Pick)

- Never Give In (escrita por Tinatin Japharidze, Ben Robbins y Billy Livsey)

- For Eternity (escrita por Carlos Coelho y Andrej Babic)

- Call Me (escrita por Brandon Stone)

- Shine (escrita por Hanne Sorvaag, Harry Sommerdahl y Christian Leuzzi)

Georgia participa en el puesto número 16 en la Segunda Semifinal de Eurovisión en Oslo.