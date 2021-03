Safura ha sido la ganadora de la Final de la cadena de Azerbaiyán, iTV, que representará a su país en Oslo con el tema "Drip Drop". La artista venció en una reñida final después de que Milk & Kisses, Maryan Shabanova y la propia Safura interpretaron cuatro temas:

- Drip Drop: escrita por Stefan Örn y Sandra Bjurman

- Under My Skin: escrita por Stefan Örn y Phil Anquetil

- Soulless: escrita por Anders Lundström

- Cancelled: escrita por Stefan Örn, Negin, Random

Safura cantó Drip Drop, Under My Skin y Soulless, Maryam las mismas canciones y Milk & Kisses interpretó Drip Drop, Under My Skin y Cancelled.

Safura tiene sólo 17 años, hija de un pintor y una pianista y diseñadora de moda. Desde pequeña, la artista mostró su interés por la moda, aunque su verdadera pasión es el canto y la música. Desde los 6 años participa en concursos, hasta que ganó el OT de Azerbaiyán, Yene Ulduz. Safura, además, se graduó en una escuela musical, donde tocaba el violín.

Azerbaiyán actúa en séptima posición en la Segunda Semifinal de Eurovisión, el jueves 27 de mayo.