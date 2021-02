Josh se ha proclamado ganador del programa de la "That Sounds Good To Me", compuesto por Pete Waterman y Mike Stock. se ha proclamado ganador del programa de la BBC "Tu país te necesita", la preselección del Reino Unido a Eurovisión con el tema, compuesto por

La final, presentada por Graham Norton, contó con seis participantes. Karen fue la primera en actuar, con la canción de Kylie Minogue "What Do I Have To Do". La siguió Alexis, con el tema de Rick Astley "Never Gonna Give You Up".

Uni5 fueron terceros, que hicieron una cover del grupo Bananarama, "Last Thing On My Mind". Esma fue el cuarto artista, que cantó el clásico de Donna Summer "This Time I Know It's For Real". Josh actuó el quinto cantando "Too Many Broken Hearts", de Jason Donovan, mientras que el grupo de chicas Miss Fitz terminó la primera ronda con una versión del tema de Kylie "Better The Devil You Know".

Abba Medley ayudó a Pete Waterman a decidir qué tres artistas pasarían a la ronda final: Esma, Alexis y Josh. Los tres interpretaron el tema "That Sounds Good To Me". El televoto decidió que Josh fuera el representante de Reino Unido en 2010. Alexis quedó segundo y Esma tercera.

Reino Unido pasa directamente a la Final de Eurovisión, al formar parte del Big Four, es decir, los países que más contribuyen a la Unión Europea de Radiofusión -junto a Alemania, España y Francia-.