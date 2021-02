Pese a las órdenes expresas de que deje de investigar a Gaitán, Héctor sigue cerrando el cerco. Bonilla descubre que el sacerdote estuvo tres años encerrado en un convento. Carmona escribe un elogioso artículo sobre la campaña publicitaria de los Almacenes Rivas. Rosa, protagonista de la misma, celebra con Diana lo que considera el primer gran éxito de su carrera. José María trata de convencer a Clementina para que le confiese a su padre que es un hombre casado y su matrimonio es imposible. Clementina se niega a hacerlo ante el temor de que su padre mate a José María y el niño nazca huérfano. Diana anima a Mauricio a no desfallecer en su intento de conquistar a Rosa. Aumentan los nervios y la inseguridad de Ana ante la inminente llegada de Alfonso. Beltrán sospecha que Héctor sigue marcando a Gaitán y entra en su despacho a hurtadillas para leer el último informe del comisario.

Además, Manolita, Marce y Pelayo recordarán algunos de los momentos vividos por los vecinos de la Plaza de los Frutos durante los 1.000 episodios de "Amar en tiempos revueltos".

Beltrán, que ha descubierto que Héctor le mintió y sigue adelante con la investigación del padre Gaitán, decide contárselo al cura, ofreciéndole su ayuda a cambio de una posible recomendación para cuando él aspire al puesto de comisario. Abel está preocupado por su primo Salvador ya que se pasa el día encerrado en casa. Su único objetivo es encontrar a los familiares de los presos que fallecieron en su cárcel para devolverles sus relojes. Abel no ve con buenos ojos esa idea. Teresa quiere pasar el día al lado de Ana pues sabe que está muy nerviosa por la inminente llegada de Alfonso. Ana duda si debe ir al aeropuerto a recibir a su marido. Martina, la hermana de Estela del Val, le comunica que tiene una grave enfermedad y necesita su ayuda pues no tiene a nadie más a quien recurrir. El contacto con Martina provoca en Estela un recuerdo de su auténtico pasado lleno de pobreza y mentiras , muy diferente al que ella misma ha fabulado.

Alfonso, preocupado porque su primera noche con Ana no ha salido como esperaba , busca remedio en Nono Garriga, sus dolores en el costado le siguen afectando. Nono comienza a estar cansado de las exigencias del campeón. Gaitán ve como Mi guel tiene una conversación con Bonilla y cree que están tratando de sonsacar al muchacho, por eso le busca por todas partes. H éctor le amenaza con llevarlo a la cárcel en cuanto pueda probar su culpabilidad. Ana se ofrece a hablar con los redactores de revistas y diarios para que contraten a Salvador, pero pronto se da cuenta de que es imposible. Salvador no quiere comprometer a su primo y le propone marcharse de su casa, pero Abel se niega. Esa noche, Salvador le escucha hacer el amor con Cristina. Rosa visita los Almacenes para cobrar el segundo pago y se encuentra con Ana. El comportamiento de Rosa es ejemplar y esto sorprende gratamente a Ana.

Héctor se enfrenta a sus superiores por el caso Gaitán y también a Beltrán, harto de que maniobre a sus espaldas. Bonilla cae enfermo. Ana intenta que Alfonso se haga una revisión médica pero no lo consigue. Mauricio ha visto algo extraño y se lo comunica a Teresa para que esta ayude a Ana a convencer a Alfonso para que se deje tratar. Teresa acude a los Almacenes y se encuentra con que Ana y Rosa están congeniando demasiado bien. Ana regala una moto a Alfonso, y este se entera por los periódicos de que ya hay un aspirante el campeonato de España. Los padres de Clementina compran un traje de novia y fuerzan la situación, hasta tal punto que Clementina propone a José María huir a Francia . Gaitán sigue buscando a Miguel y por fin lo encuentra en el campanario. Trata de convencerlo, muy nervioso, de que no ha pasado nada y de que todo son invenciones suyas , y Miguel, asustado, intenta huir.

Avance del capítulo 74

La discusión entre Beltrán y Héctor está a punto de llegar a las manos pero se trunca cuando llega la noticia del accidente de Miguel. Beltrán se lleva a Bonilla a la Casa de Socorro porque éste tiene una grave indisposición. Mauricio no puede hacer nada por Miguel. El niño muere y el padre Gaitán se derrumba, aunque cuenta una versión que no le implica. Héctor sospecha, pero esperará al entierro para interrogar al cura. La plaza entera se vuelca para ayudar a Patro. Alfonso no quiere aceptar el combate por el título. Discute con Nono pero no hay marcha atrás. Cuando se entera de la muerte de Miguel, Alfonso se lamenta ya que encuentra que ese niño tiene mucho que ver con la vida que él conoció en su infancia, por eso desea tanto un hijo, para ser ese buen padre que él nunca tuvo. Salvador observa a la gente y se da cuenta de que tiene necesidades muy básicas, pero para satisfacerlas precisa de dinero y no sabe cómo pedírselo a su primo.