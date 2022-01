La seu de l'IMAC ha estat escenari de la presentació de la "Instal.lació 50 monitors" que després d'estrenar-se a Barcelona ha arribat ara a Lleida. Els lleidatans en podran gaudir fins al 7 d'agost: el muntatge -de 51 televisors en ple carrer-, sorprèn els vianants. Cadascun dels monitors du la xifra de l'any corresponent a sota, del 1959 al 2009. Els vídeos que s'hi poden veure duren un minut i mig i mostren les imatges més impactants i les notícies més importants de cada any.

Els 51 monitors recorden els fets més importants dels darrers 50 anys d'història i que TVE conserva al seu arxiu. Els vianants hi recorden el que han viscut i el que no en el mig segle que fa que TVE Catalunya és testimoni i arxiu de la memòria històrica.



La directora de TVE Catalunya Montse Abbad defineix la instal·lació com "una escultura urbana" i aclareix que en realitat "són 51 monitors perquè hi hem afegit el del 2009, ja que la televisió és actualitat".



De la seva part, el paer en cap de Lleida, À ngel Ros , vafelicitar-se per l'arribada de l'exposició a la ciutat i va comentar amb les autoritats algunes de les imatges. Ros va subratllar "la importància que té per a Lleida el suport que rep de TVE Catalunya", així com l'arribada de la mostra i la celebració -com a tot Catalunya, va dir Ros- del 50 aniversari de TVE Catalunya.



Montse Abbad va explicar que en els monitors "hem resumit en un minut i mig les notícies de l'any i les imatges més impactants, més importants de la feina feta des de Miramar i des de Sant Cugat, per a Catalunya i per a tota Espanya". "Aquesta exposició reflexa el que vol ser la televisió pública: qualitat i innovació".



Abbad va afegir que en els darrers passos de modernització de la ciutat de Lleida, TVE n'ha enregistrat les imatges. "Com ara -va dir- la inauguració de l'Auditori de Música Enric Granados l'any 1994, la canalització del riu l'any 1995, l'estrena del Teatre Municipal el 1998, l'arribada de l'AVE 2006 o la posta en marxa del Parc Científic el 2008".



La realitzadora de l'exposició Ester Martínez ha fet el treball de recerca i muntatge amb el suport del departament de documentació, imatge i so de TVE Catalunya. S'han recuperat imatges de l'arxiu històric, s'han seleccionat i muntat de la forma més adient per a impactar l'espectador i en pocs segons aconseguir una visió del més destacat de cada any.