La carpa itinerant de "TVE Catalunya en ruta" arriba aquesta setmana a Palamós. La instal·lació obre portes el dia 30 de juliol fins a l'1 d'agost. Tothom que s'hi acosti hi gaudirà de diferents activitats, de la visita de personalitats de la comarca i d'actuacions en directe.

"TVE Catalunya en ruta" dóna nom a una carpa itinerant que durant tot l'estiu recorre 12 localitats catalanes, establint-se tres dies a cada una i coincidint amb les seves festes majors. La carpa, que també visitarà Madrid al setembre, marca l'inici d'una sèrie de celebracions per commemorar els 50 anys de TVE Catalunya, que va començar les seves emissions el 14 de juliol de 1959.

Aquesta setmana la carpa itinerant de TVE Catalunya visita la costa, concretament Palamós. La carpa s'ubicarà al Port de Palamós.

UNA CARPA PLENA D'ACTIVITATS

Cada matí, a la carpa es farà un càsting de reporters per a totes aquelles persones que vulguin explicar alguna anècdota o donar la notícia de la comarca. El guanyador d'aquest càsting gaudirà d'un mini programa de dos minuts que s'emetrà per La 2 de TVE a Catalunya, just després de "L'informatiu" del vespre i en el que es convertirà en reporter per un dia.

La programació diària de la carpa inclourà un vídeo sobre el municipi o la comarca realitzat amb imatges de l'arxiu de TVE. Així mateix, personatges relacionats amb la comarca visitaran la instal·lació per parlar dels seus records. Els convidats d'aquesta semana serán: dijous, l'artista Regina do Santos, que ha estat molts anys present a programes de TVE Catalunya. Divendres visitarà la carpa un col·laborador dels programes esportius de TVE, Melcior Mauri, exciclista.

A més, "L'Informatiu" del migdia emetrà una peça en directe per conèixer quins actes s'estan duent a terme i com marxa la celebració dels 50 anys.

També a les tardes els més petits podran gaudir de la companyia dels Lunnis: Lucho i Lupita.

I dissabte a les nou de la nit, la carpa es convertirà en un espai de festa amb ritmes brasilenys amb l'atuació musical del Trío Forróbódó,