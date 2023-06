Especial 50 anys a "Memòries de la tele"

Coincidint amb l'efemèride del primer programa que es va emetre des de TVE-Catalunya, 'Memòries de la tele' farà un programa especial sobre els seus inicis. Per aquest motiu recordarem programes tan emblemàtics com 'Un millón para el mejor'. El seu creador i realitzador, Fernando García de la Vega, ens explicarà els secrets d'un programa que el dia d'emissió deixava buits els cinemes i teatres de les ciutats.



També farem memòria, amb el presentador José Luis Barcelona, del primer programa que es va fer a Catalunya, 'Balcón del Mediterráneo', un espai de varietats emès des dels jardins de Miramar ara fa cinquanta anys.



En aquest 'Memòries' recordarem com, poc a poc, TVE va anar realitzant a Barcelona espais de gran impacte en la programació estatal com 'Reina por un día', 'Esta es su vida' o 'Amigos del martes'. Els realitzadors Eugenio Pena i Ramon Solanes ens parlaran d'aquests programes tant emblemàtics.



A més a més, a 'Memòries del carrer', Raül Díaz, es queda a Sant Cugat i amb to humorístic celebra a casa els 50 anys amb els professionals actuals de TVE a Catalunya.