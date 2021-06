D'on ets? Quin idioma parles?, a granangular.cat

El documental d'aquesta setmana explica la història de tres nens de diferents nacionalitats i com és la seva integració a la cultura catalana, sense oblidar les seves arrels. Els nens són de Gana, del Marroc i de l'Índia i van a la mateixa escola, el CEIP La Sínia, a Vic, on estudien infants de 22 països.



Els tres protagonistes permeten l¿espectador conèixer com és la seva vida, mescla de les cultures catalana, espanyola i la del país dels pares. El resultat és que aquests nens són capaços de combinar i viure amb aquesta gran barreja cultural i parlar, alhora, català, castellà i les llengües natals. I ells són els que, en molts casos, han d'ensenyar als seus pares la llengua catalana, com veiem en el cas del nen del Marroc.



L'autor, a més, ha volgut que en alguns moments del documental siguin els nens ens mostrin la seva intimitat i que ens presentin les seves famílies, a través d'una càmera que ells mateixos utilitzen.



D'on ets? Quin idioma parles? és una producció de TVE en col·laboració amb Els films de les sargantanes, SL



