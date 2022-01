El viaje de la representante de TVE a Eurovisión 2009 , a Andorra, fue todo un. Así lo refleja hoy Diari Andorra , uno de los medios que cubrió la visita de la extremeña al país vecino. Así el diario andorrano destaca que Soraya hizo una "demostración de", ya que, al parecer, congenió al instante con Susanne Georgi, la representante deen Moscú 2009.Durante la rueda de prensa que tuvo lugar por la tarde, Soraya alabó la "capacidad vocal" y la larga experiencia de Susanne en los escenarios. Así, según refleja el Diari Andorra, Soraya manifestó que "Susanne es una chica que lleva muchos años pisando escenarios, yo sólo hace cuatro que estoy en el mundo de la música y creo que tengo muchas cosas que aprender de ella".Por su parte, Susanne expresó su deseo de que llegue el día de su partida a Rusia y comenzar los ensayos. "Tengo muchas ganas de llegar allí, ver cómo es el escenario y el sonido y ponerme a trabajar". Asimismo, avanzó que actuará con cuatro coristas, mientras que Soraya estará acompañada de dos bailarines y tres coristas. La andorrana afirmó que no irán bailarines con ella porque su canción,, no requiere "tanto espectáculo".Durante la rueda de prensa también defendieron elque, dijeron, se asocia desde hace años al. Así, Soraya se definió como una "friki de la música" y defendió la música electrónica: "Podría estar haciendo sevillanas y no lo hago, puede que algún día me canse y cuando mi cuerpo diga basta lo dejo todo por la copla, pero de momento me gusta lo que estoy haciendo".Además, Soraya reveló que le encanta cantar en directo -cosa, que a su juicio, no se estila en España- y que por eso se presenta a Eurovisión , para tener la oportunidad de hacerlo más.Después de atender a los medios locales y, cada una de las candidatas, su propuesta a Eurovisión, Soraya estuvo en un par de centros comerciales de Andorra,. Con estas acciones comerciales dio por terminada su visita al país vecino.Como ya informamos, un equipo del programa de Andorra Televisió hizo un seguimiento de toda la jornada de Soraya, que se podrá ver en la cadena andorrana y en su página web el martes 7 de abril sobre las 22.20 horas.