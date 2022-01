¿Actuar última beneficiará a Soraya?

El lunes se llevó a cabo el sorteo del orden de actuación en las Semifinales y en la Gran Final de Eurovisión 2009 que tendrán lugar los días 12, 14 y 16 de mayo en Moscú. Y se puede decir que, el ganador de la pasada edición del eurofestival,, porque España fue agraciada con un, es decir, la posibilidad de poder elegir en qué puesto actuar.Como sabéis, el representante de TVE en la UER, Federico Llano, eligió que Soraya interpretara "La noche es para mí" en el, es decir, en última posición. Según algunos podría ser, según otros. Examinando los resultados de los últimos diez años, sólo Dima Bilan, el ganador en, ha actuado en penúltimo lugar. Letonia, país ganador en 2002 actuó en la posición 23, mientras que Estonia, en 2001, en vigésimo lugar.En la web oficial de Eurovisión de TVE hemos querido conocer, de si actuar al final de la gala podría hacer que Soraya gane o quede en buena posición.habéis votado desde el lunes en la encuesta que realizamos para conocer vuestra opinión, y la gran mayoría, 2.900 personas, cree que sí, sin duda votarán más a España.Un 18,5% de los participantes, 740 creen que salir a actuar últimos no tiene mucho que ver en el resultado final, mientras que 363 personas han preferido no pronunciarse y esperar a ver cómo quedará Soraya el próximo sábado 16 de mayo.El orden de actuación en la Final de EurovisiónSí, sin duda nos votarán más 72.4% (2899 votos)No, no tiene mucho que ver 18.5% (740 votos)Me es indiferente 9.1% (363 votos)