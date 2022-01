Ayer hablamos con algunos de los artistas de esta tercera Semifinal que se emitirá mañana, en La 1 y en RTVE.es a las 22.45 horas. Como sabéis, los artistas y grupos que se juegan mañana su pase a la Gran Final, que se celebra la misma noche, son: Santa Fe Hemos hablado con Ariel, portavoz de los Santa Fe , que se presentan con su canción Samba House con Anabel, María López y Lydia Salar. Según nos contó Ariel, estas últimas semanas han estado, preparando el, haciendo "mucho énfasis en la coreografía y en la puesta en escena". Así, Ariel ha advertido de que: "Vamos a llenar el escenario, estamos bastante ilusionados, creo que tenemos muchas posibilidades, porque la canción es original". Podéis escucharla y verla en este vídeo de su paso por RTVE.es.No hemos podido hablar con Sandra Polop, líder de El Secreto de Álex, seguro que estos días están siendo de locos, entre preparativos y demás, pero de su paso por RTVE.es . Se presenta con una propuesta que ha sido considerada "poco eurovisiva". Para Sandra, "Por esta vez" es "algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a llevar", y en su opinión,"sería perfecto para cambiar". Sandra actuará con otras chicas que componen el grupo. En este vídeo nos explicó sus impresiones previas de la preselección.estaba tranquilamente en Barcelona. Ayer pudo ensayar en elde Poblenou. Nos ha explicado que actuará con sus tres "guapísimas" coristas, Ana, Ana María y Miriam, además de unos bailarines. "Nos hemos visto bastante bien, también ensayamos en el hotel. En el ensayo de ayer cambiamos algunas cosas de las coristas.", ha dicho la artistas madrileña, quien ha destacado que TVE ha cambiado algo su imagen, la ha perfeccionado. "Ahora vamos divinas", ha sentenciado Beatriz, quien estuvo la semana pasada en una charla con los usuarios en RTVE.es, como podéis ver en este vídeo Los Solydo se han presentado a la preselección con el tema de electrónicacantará,son los teclistas. Sergio ha estado quedando con los dosy con elpara ensayar. Por su parte, Danny y Víctor han ensayado posturas frente al teclado. La posición, en las anteriores galas, de los grupos de electrónica, no les desanima, dicen, ya que son un "grupo dentro de la electrónica que tira mucho al pop". "Nuestro objetivo es divertirnos. Ganar es difícil, pero si podemos colarnos en la final estaríamos encantadísimos", nos han contado. Vuelve a leer su charla con los usuarios en RTVE.es.Dulce fue la artista que cerró los encuentros digitales en RTVE.es. Según contó a los usuarios, el tiempo desde el casting hasta ahora "ha sido súper". "No he parado, organizando todo lo mejor posible y dentro de mis posibilidades", explicó Dulce. Esta cantante de Las Palmas destacó que no tiene el mismo apoyo económico que puedan tener otros artistas, pero al mismo tiempo afirmó que lo está afrontando. Su canción se llama "Bésame" y actuará en la tercera semifinal de mañana.