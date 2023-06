TVE Catalunya celebra els 50 anys de l'arribada de la senyal de televisió a Barcelona

TVE Catalunya recorda que el 15 de febrer del 1959 els barcelonins van veure Televisío Espanyola per primer cop. Per aquest motiu, La 1 i La 2 dedicaran continguts i programació a l'aniversari.

'L'Informatiu' del 14 de febrer i l'edició migdia del 'Telediario' del 15 de febrer emetran unes breus imatges per recordar als espectadors el moment històric de l'arribada de la televisió a Catalunya, ara fa 50 anys.

Feia tres anys que el senyal de televisió havia arribat a Espanya. Els serveis tècnics de TVE es van posar a treballar i en menys d'un any van enllestir la instal·lació de les antenes d'enllaç que permetien la connexió de la senyal hertziana de Madrid amb Barcelona. El senyal passava per Saragossa. Eren set estacions d'enllaç i 550 kilòmetres de distància: així va ser possible que a principis del mes de febrer de 1959 comencessin les emissions de TVE a la ciutat de Barcelona.

El 15 de febrer de 1959 va ser la gran estrena. Aprofitant una de les grans fites esportives de l'any, el partit entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona, TVE va decidir retransmetre'l i inaugurar així les emissions regulars a Barcelona.



Els barcelonins no es van voler perdre aquest fet històric i els dies abans de l'enfrontament es van esgotar els receptors a les botigues, fet que va generar l'aparició d'un mercat negre de televisors. Es calcula que des de Nadal fins al dia del partit es van vendre més de 20.000 aparells a un preu aproximat de 6.000 pessetes.



TVE va iniciar un desplegament de mitjans tècnics a l'estadi de Chamartín de Madrid, l'emplaçament on es jugava el partit. La realització es va fer amb quatre càmeres, un enregistrament innovador en aquella època.



A les quatre de la tarda va començar el partit entre el Real Madrid i el F.C. Barcelona però per diversos problemes tècnics de connexió, les primeres imatges de TVE a Barcelona van arribar a la segona part del partit. Aproximadament un 20.000 barcelonins van poder veure aquell dia les primeres imatges de la televisió a Catalunya i la derrota del Barça per un gol a zero.

'Memòries de la tele' recorda els pioners de Miramar El 15 de febrer de 2009, farà 50 anys que es van inaugurar les emissions de televisió a Barcelona amb la retransmissió del partit de futbol Real Madrid - F.C. Barcelona. Per això, el programa 'Memòries de la tele' ha preparat un programa especial per recordar aquestes primeres imatges i explicar els inicis de TVE a Catalunya.

Antonio Fraguas 'Forges', el famós il·lustrador i humorista, va començar la seva carrera professional com a tècnic especialista de telecine a Madrid, és a dir, era l'encarregat de convertir les imatges de cinema a televisió. El 1959 el van traslladar a Barcelona per formar part de l'equip de professionals que s'encarregarien de la construcció de la nova emissora de Miramar, un any abans de la inauguració de TVE Catalunya. Així, 'Forges' es va convertir en un dels pioners que van fer possible el projecte de TVE Catalunya.



En aquest especial 'Memòries de la tele', el programa ha entrevistat 'Forges' per parlar del seu pas a TVE Catalunya. L'il·lustrador ens explicarà els seus inicis al estudis de Miramar, que ben segur els seus admiradors desconeixen.



L'equip del programa també ha parlat amb Arseni Corsellas i Ramon Marcet, presentador i realitzador de 'Cuestión Urgente', el primer programa de reportatges de denúncia social durant el franquisme. A l'espai hi participaven testimonis que explicaven els seus problemes tot mantenint l'anonimat i experts que donaven els seu punt de vista, com el psiquiatre Francisco Freixas; el doctor Barraquer, expert en oftalmologia; i el filòsof i escriptor, Salvador Pàniker.



'Cuestión Urgente' Es va emetre per la segona cadena de TVE, que quan es va inaugurar es sintonitzava per l'UHF, Durant els 4 anys que va durar el programa (1967-1970) va assolir uns índexs d'audiència extraordinaris. Arseni Corsellas i Ramon Marcet ens expliquen detalls del programa.



L'espai Memòries del carrer, amb Raül Díaz al capdavant, ha preguntat als barcelonins què recorden de les primeres imatges televisives que van veure i com el televisor els ha canviat la vida.

'Anecdotari' recull els casos més curiosos de TVE Catalunya 'Anecdotari' celebra els 50 anys de l'arribada del primer senyal de TVE a Catalunya amb anècdotes i històries que han estat viscudes i narrades per presentadors coneguts de TVE. Jordi Estadella ens desvetlla el secret més ben guardat de les famoses capses de 'l'1,2,3'. Confessa que només quatre persones de l'equip coneixien d'antuvi què hi havia dins cadascuna de les caixes del famós concurs. També explicarà anècdotes de l'espai 'No te rías que es peor'.



La presentadora del concurs 'Cifras y Letras', Elisenda Roca, ens narra la seva experiència amb una concursant sorda que va guanyar durant cinc programes seguits i amb la qual va haver de buscar una manera d'entendre's i comunicar-se davant la càmera.



Pitu Abril ens explica què va passar l'any 1991 amb el polèmic programa que va presentar, 'Camaleó', un fals informatiu que va donar la notícia de la fi de la URSS, mesos abans que passés.



I finalment, la corresponsal de TVE, Rosa Maria Calaf, relata una anècdota relacionada amb el tsunami de 2004. Al sud-est de Sri Lanka, l'equip de TVE va recollir moltes històries però en destaca una d'un nen que va venir al món enmig del caos provocat pel tsunami. La seva mare va donar a llum tota sola, agafant-se a una palmera, i li va posar per nom Kumara Sagara, que vol dir Príncep del Mar.