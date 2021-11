El boom de la gastronomia

L’aventura de la Mey Hofmann amb els fogons va tenir lloc en un moment en què la cuina no s’havia convertit en el fenomen mediàtic que és avui dia. De fet, en aquella època poca gent es plantejava dedicar-se a aquest món i menys encara homes. Això ha fet que avui molts joves ho contemplin com una opció de futur, això sí, sempre amb una condició i és que “l’alumne com a mínim et faci creure que li agrada la cuina” i afegeix que els qui pensin dedicar-s’hi per esdevenir famosos s’equivoquen “que no sigui perquè no vol estudiar o perquè és una professió molt mediàtica”.

És una professió per a joves?. Mey Hofmann respon categòricament “la cuina no té edat, és un tema de sensibilitat i cultura”. Un dels èxits per poder evolucionar en aquest sector, a criteri de la Mey, és voler estar permanentment aprenent “en aquets ofici és important voler saber sempre més, no creure-ho que ja ho saps tot”.