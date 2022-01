Adrián Pastor, interpretado por Carlos Sampedro

El hijo pequeño de Mario y Pilar. Adrián es un niño muy inteligente, que se da cuenta perfectamente de todo sin necesidad de que nadie se lo explique. Es muy intuitivo pero también bastante callado, por eso cuando dice algo suele ser escuchado con mucha atención. Es un niño muy observador y nada le pasa desapercibido. De su madre parece haber heredado la afición por la lectura.



Adora a su abuelo, al que ve ya muy poco desde que se fue a vivir a la Residencia. Adrián es un niño muy imaginativo. En el colegio tiene un buen amigo con el que comparte todos sus avatares, pero lo cierto es que Adri no es un niño muy sociable, sino alguien más bien reservado, al que no le gusta el bullicio. Pero no es demasiado independiente. Le gusta sentirse arropado por sus padres y su hermana. Busca su aceptación y su atención.



Carlos Sampedro, ya ha participado en otra serie de televisión que pudo verse en Zon@ Disney de TVE: "Cambio de clase".