'Zero dramas' aborda el auge de las plataformas eróticas, la "machocracia" y la moda de los influencers

El talk show de La 2 ‘Zero dramas’ contará esta semana con la rapera Mala Rodríguez, la actriz Pastora Vega y la humorista Patricia Galván. Junto a ellas, Loles León debatirá sobre temas de actualidad social como las plataformas eróticas, la "machocracia" y los influencers.

La actualidad social, a debate

La mesa de debate abordará el auge de las plataformas de contenido erótico y planteará la duda sobre si se trata de empoderamiento o dinero fácil. Con datos que sitúan a España en el top 5 mundial de usuarios, el programa contará con el testimonio de la creadora Cecilia Sopeña y la visión de la socióloga Miriam Jiménez.

Loles León se posicionará contra la conocida como "machocracia". Los invitados analizarán esa forma sutil en la que el sistema sigue favoreciendo que ellos ganen más que ellas "porque sí", explorando las desigualdades salariales y de poder que persisten en la industria del entretenimiento y más allá.

En programa abordará además el intrusismo laboral y la supervivencia en redes sociales con la visita del actor y creador Mark (@nosoloviernes2) y del experto Germán González. Debatirán sobre la presión de acumular seguidores para conseguir papeles o vender entradas. La emisión se completará con la sección ‘El Consultorio Sexual’ de la mano de la sexóloga Bárbara Montes.