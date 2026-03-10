La serie 'Vida y sainete' (1998), ya en RTVE Play Archivo

La serie Vida y sainete, emitida en TVE en 1998 en 13 capítulos, trata de recordar los mejores sainetes del teatro español escritos de 1900 a 1930. Los sainetes, retrato de las costumbres de épocas anteriores, fustigan y caricaturizan a unos personajes que actúan movidos por la picaresca, la ambición, el ansia de figurar, la envidia, la codicia o la utopía. Cada capítulo de la serie, donde los personas son fiel reflejo de las particularidades y vicios antes citados, es presentado por una figura popular que explica, a modo de introducción, las situaciones que se producirán en el episodio. En cada programa se ofrecen dos sainetes: el sainete actual, donde se expone una breve historia cuyo protagonista es el típico caradura que se aprovecha de la bondad de la gente, y una representación de un sainete clásico.

Con dirección y guion de Ángel Fernández Montesinos, la banda sonora de la serie fue compuesta por Carmelo Bernaola. Entre sus actores, destacan figuras como las de Marisol Ayuso, Pilar Bayona, Jaime Blanch, Pilar López de Ayala, Paco Maestre o Miguel Ortiz.

Vida y sainete se estrenó el 7 de junio de 1998 con su primer capítulo: "Vivimos de milagro. Los milagros del jornal". Amparo Rivelles presenta esta primera entrega comentando los apuros de algunas familias para llegar a final de mes y el porqué de la expresión popular española "de milagro"... Puedes disfrutar de esta serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.