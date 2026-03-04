Resultados de la VIII covocatoria de Impulsa Visión RTVE Ayudas a la Investigación

De acuerdo con las bases de la convocatoria y finalizado el proceso de selección de la VIII Edición de Impulsa Visión RTVE Ayudas a la Investigación para estudios oficiales de posgrado destinadas a trabajos de fin de máster sobre ‘Inteligencia Artificial y Periodismo`, se publican para general conocimiento, a los efectos oportunos, las puntuaciones de las candidaturas presentadas, ordenadas de mayor a menor:

JORGE GARCELÁN GÓMEZ: 88,80

STELLA GÓMEZ GIMÉNEZ: 85,40

CELIA DE SANTIAGO ARAN: 84,60

RUBEN CERRADA GARCIA: 83,20

CLAUDIA SÁNCHEZ DUNAJEWSKA: 78,60

GUILLERMO RUBIO FERNÁNDEZ: 72,80

FRANCO SEBASTIÁN FLORES LUIS: 51,20

MARIANO MIGUEL CARDARELLI MANZANO: 45,40

ESTEVAO PIRES DA SILVA: 42,20

GUILLERMO YANES CALZADILLA: 41,60

CARLOS ROBERTO BAIRES DURÓN: 41,20

MATHEUS PEREIRA TEIXEIRA: 40,40

KARINA JAKELINE MENDOZA MATAMOROS: 39,80

TERESA MAGDALENA SAGASTUME MENDOZA: 37,60