Resultados de la VIII covocatoria de Impulsa Visión RTVE Ayudas a la Investigación
De acuerdo con las bases de la convocatoria y finalizado el proceso de selección de la VIII Edición de Impulsa Visión RTVE Ayudas a la Investigación para estudios oficiales de posgrado destinadas a trabajos de fin de máster sobre ‘Inteligencia Artificial y Periodismo`, se publican para general conocimiento, a los efectos oportunos, las puntuaciones de las candidaturas presentadas, ordenadas de mayor a menor:
JORGE GARCELÁN GÓMEZ: 88,80
STELLA GÓMEZ GIMÉNEZ: 85,40
CELIA DE SANTIAGO ARAN: 84,60
RUBEN CERRADA GARCIA: 83,20
CLAUDIA SÁNCHEZ DUNAJEWSKA: 78,60
GUILLERMO RUBIO FERNÁNDEZ: 72,80
FRANCO SEBASTIÁN FLORES LUIS: 51,20
MARIANO MIGUEL CARDARELLI MANZANO: 45,40
ESTEVAO PIRES DA SILVA: 42,20
GUILLERMO YANES CALZADILLA: 41,60
CARLOS ROBERTO BAIRES DURÓN: 41,20
MATHEUS PEREIRA TEIXEIRA: 40,40
KARINA JAKELINE MENDOZA MATAMOROS: 39,80
TERESA MAGDALENA SAGASTUME MENDOZA: 37,60