Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Impulsa Visión RTVE

Resultados de la VIII covocatoria de Impulsa Visión RTVE Ayudas a la Investigación

Una imagen muestra la interacción entre una mano humana y una robótica, ambas escribiendo sobre una superficie. La mano humana escribe "Periodismo" con un bolígrafo negro, mientras que la robótica escribe "IA" con uno plateado.
Tema de la VIII Convocatoria Impulsa Visión RTVE
Equipo de Impulsa Visión RTVE

De acuerdo con las  bases de la convocatoria y finalizado el proceso de selección de la VIII Edición de Impulsa Visión RTVE Ayudas a la Investigación para estudios oficiales de posgrado destinadas a trabajos de fin de máster sobre ‘Inteligencia Artificial y Periodismo`, se publican para general conocimiento, a los efectos oportunos, las puntuaciones de las candidaturas presentadas, ordenadas de mayor a menor:

JORGE GARCELÁN GÓMEZ: 88,80

STELLA GÓMEZ GIMÉNEZ: 85,40

CELIA DE SANTIAGO ARAN: 84,60

RUBEN CERRADA GARCIA: 83,20

CLAUDIA SÁNCHEZ DUNAJEWSKA: 78,60

GUILLERMO RUBIO FERNÁNDEZ: 72,80

FRANCO SEBASTIÁN FLORES LUIS: 51,20

MARIANO MIGUEL CARDARELLI MANZANO: 45,40

ESTEVAO PIRES DA SILVA: 42,20

GUILLERMO YANES CALZADILLA: 41,60

CARLOS ROBERTO BAIRES DURÓN: 41,20

MATHEUS PEREIRA TEIXEIRA: 40,40

KARINA JAKELINE MENDOZA MATAMOROS: 39,80

TERESA MAGDALENA SAGASTUME MENDOZA: 37,60

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: