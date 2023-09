RTVE Catalunya emet diumenge 'Estiu 1993' a La 1

RTVE Play Catalunya obre una nova franja d'emissions de cinema en català. L'oferta compta amb títols d'actualitat i rodats en català, com 'Estiu 1993', 'Incerta glòria', 'Barcelona, nit d'estiu' i 'Barcelona, nit d'hivern' que es podran veure cada diumenge.

Des d'aquest diumenge La 1 estrena una nova franja de cinema català, que complementa les pel·lícules que s'emeten cada dissabte a La 2 i les que ja es poden veure a RTVE Play Catalunya.

En el seu afany de servei públic, la plataforma de RTVE aplega un conjunt de títols del millor cinema i sèries en català, en línia i completament gratuïts, que els espectadors poden veure en qualsevol moment. S'hi poden trobar films com 'Pa negre', 'Dating Amber', 'Retrat d'una dona en flames', 'L'informe Auschwitz' i 'La plaça del Diamant'; sèries com 'Merlí', 'Drama' i 'Bany compartit', i documentals com 'El sostre groc' i 'El ventilador. Una història de rumba', entre molts altres títols.