'A este paso no estrenamos' juega con la intriga y la comedia de 'Don Gil de las calzas verdes'

Mariló Montero, Rocío Saiz y Joana Pastrana representarán esa semana en 'A este paso no estrenamos' distintas escenas de ‘Don Gil de las calzas verdes’, de Tirso de Molina, en el Teatro Corral de Comedias, de Alcalá de Henares. Mariló demostrará grandes dotes interpretativas, Rocío tendrá que luchar con sus problemas de voz y Joana tendrá que controlar sus nervios en escena.

Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruíz acompañarán a los tres aprendices en esta nueva experiencia teatral. Divididos en tres parejas de mentor/aprendiz cada uno representa una escena distinta de ‘Don Gil de las calzas verdes’.

En los ensayos, Cristina se mostrará gratamente sorprendida con las dotes interpretativas de Mariló; Rocío se enfrentará al miedo de hacerlo mal, sobre todo por defraudar a Ángel, y Joana no se terminará de ver bien, aunque confia en que lo conseguirá.

Pasados siete días preparando sus textos en casa, vuelven al Teatro. Mariló tendrá que demostrar que Cristina no se equivocaba con ella y tratara de seguir sorprendiéndola gratamente. Rocío se mostrará muy exagerada y con problemas con la voz. Joana no parará de moverse en escena y hará que la atención de los mentores al ver su ensayo no sea la esperada. ¿Conseguirán sus objetivos en el estreno?