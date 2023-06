'Página Dos' entrevista a Laura Alcoba y Alejandro Zambra

'Página Dos', presentado por Óscar López, entrevista a Laura Alcoba sobre el libro ‘A través del bosque’, un trágico suceso de una madre que ahogó a dos de sus hijos. El escritor chileno Alejandro Zambra aborda su propia paternidad en 'Literatura infantil'. Además, Karl Ove Knausgård presentará 'La estrella de mañana'.

'Página Dos' se traslada al 14 de diciembre de 1984, el día en que Griselda, una mujer argentina exiliada en Francia y madre de tres hijos, ahogó a los dos más pequeños en la bañera. Este hecho verídico es el tema principal de 'A través del bosque'. La escritora recuerda que supo de este trágico suceso siendo niña porque su padre tenía relación con la familia "y me lo guardé en la cabeza", señala. Para escribir el libro, se ha entrevistado en varias ocasiones con la madre y la hija. Laura Alcoba reconoce que el libro es "la conversación pendiente entre ellas".

Alejandro Zambra también profundiza en la paternidad, en este caso la suya propia, en su nuevo libro, 'Literatura infantil'. El autor chileno explica durante la entrevista que su hijo Silvestre se convirtió en el centro de su mundo. En cuanto al título, recuerda que "de niño a mí no me leían, y siempre he tenido un prejuicio positivo por este género, la literatura infantil, que me parece fascinante".

Esta semana 'Página Dos' también recibe al escritor Karl Ove Knausgård, que presentará su última novela 'La estrella de mañana'. El autor comentará cómo ha pasado de la autoficción a la ficción pura y dura.

Para finalizar, el periodista Guillermo Altares explicará cuáles son los peligros para las democracias actuales, tema que abordar en 'Los silencios de la libertad'.