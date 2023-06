III Gala de solistas RTVE, dirigida por Beatriz Fernández

En la tercera gala de solistas, actuarán junto a la Orquesta Sinfónica RTVE una decena de profesores del Coro RTVE y cinco solistas de la Orquesta, todos dirigidos por la maestra Beatriz Fernández. Actuarán por orden de participación, los percusionistas Raúl Benavent y Jose Luís Gonzàlez, el barítono José Ángel Silva y la soprano Nancy Catalina, el tenor Nacho Bas, la violinista Marian Moraru, el contrabajista José Miguel Manzanera, la soprano Raquel Albarrán, la mezzosoprano Carolina Martínez, el violinista Alexandre Detisov, la soprano Ewa Hyla, la contralto Esmeralda Espinosa, la soprano Eva Sandoval, el tenor José Darío Cano, el barítono Ryan Borges y las violinistas Yulia Iglinova y Marta Hernando. Podrá escucharse a las 20:00 por Radio Clásica, y TVE lo grabará para emitirlo en dos partes, el 18 y 25 de junio en Los conciertos de La 2.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

La III Gala de solistas RTVE comienza con la obra La Ruta del compositor valenciano David Pont (1982), como ha descrito su autor “un homenaje sinfónico a la ruta del bakalao”, estrenada en 2020 en Valencia. En esta pieza actuarán como solistas los percusionistas de la Orquesta Sinfónica RTVE Raúl Benavent y Jose Luís Gonzàlez.

Seguirá el dúo de la ópera Porgy and Bess de George Gershwin ‘Bess, You Is My Woman’ con dos profesores del Coro RTVE como solistas, la soprano Nancy Catalina y el barítono José Ángel Silva.

A continuación, dos canciones italianas interpretadas por el tenor del Coro RTVE Nacho Bas: ‘‘Parlami d'amore Mariu...’ de la película ‘Glu uomini che mascalzone’, compuesta por Cesare Andrea Bixio, y ‘Parla piu piano…’ de la película ‘El padrino’, compuesta por Nino Rota.

La siguiente obra es la pieza más conocida del compositor y contrabajista italiano Giovanni Bottesini (1821-1889), el Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta que contará como solistas con dos profesores de la Orquesta Sinfónica RTVE, el violinista Marian Moraru y el contrabajista José Miguel Manzanera.

Y del siglo XIX a la última ópera que compuso el italiano Claudio Monteverdi en 1642, L'incoronazione di Poppea, una de las primeras óperas de la historia. La soprano Raquel Albarrán y la mezzosoprano Carolina Martínez, ambas del Coro RTVE, interpretarán el aria ‘Pur ti miro, pur ti godo’.

No faltará una obra instrumental del genio de Bonn, Ludwig van Beethoven, la Romanza en Fa mayor, Op. 50 para violín y orquesta, con el violinista de la Orquesta RTVE Alexandre Detisov como solista.

Más ópera con dos números de una de las últimas óperas de W. A. Mozart La clemenza di Tito: el aria para soprano ‘S’alto che lacrime’ con la soprano del Coro RTVE Ewa Hyla, y el dueto número 7 para soprano y contralto con Ewa Hyla y la contralto del Coro RTVE Esmeralda Espinosa.

Y de Mozart a otro referente de la lírica, Giacomo Puccini, con dos arias interpretadas por la soprano del Coro RTVE Marta Sandoval, la ‘Canzone di Doretta’ de La Rondine, y el ‘Valz de Musetta’ de La Boheme.

Continuando con ópera, dos cantantes del Coro RTVE, el tenor José Darío Cano y el barítono Ryan Borges interpretarán como solistas primero el dueto de la ópera Carmen, de Bizet ‘Je suis Escamillo’ seguido de la obra de Antonio Moya, Azul Mediterráneo, para tenor, orquesta y castañuelas, instrumento que tocará Ryan Borges.

La última obra del concierto es Navarra para dos violines y orquesta de Pablo Sarasate, con las violinistas de la Orquesta Sinfónica RTVE, Yulia Iglinova Milshtein y Marta Hernando, como solistas.