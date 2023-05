'La matemática del espejo' recibe a Ricardo Gómez

Ricardo Gómez sólo tenía siete años cuando empezó a interpretar a Carlitos en ‘Cuéntame cómo pasó’. El actor es el invitado de ‘La matemática del espejo’ esta semana. Hablará con Carlos del Amor del peso de la fama, de la dificultad de desprenderse de algunos personajes, de inseguridades y sueños.

El pequeño de los Alcántara decidió emprender un nuevo vuelo hace cinco años y decir adiós a la serie que le vio crecer. Lo hizo emocionando a espectadores y compañeros de reparto con un guion escrito por él. No quería encasillarse y había llegado la hora de enfrentarse a nuevos retos, personajes y proyectos.

Su primera película le valió la nominación al Goya al Mejor Actor Revelación cuando había crecido en un plató y su rostro era archiconocido.

“Hay una parte del público que no ha entendido que ‘Cuéntame…’ es una parte de mi vida, pero no mi todo”. Aquel salto al vacío va teniendo sus recompensas. Una de ellas, volver a trabajar con Juan Echanove. Maestro y amigo, no podía faltar en esta ‘Matemática del espejo’. Sorprenderá a Ricardo y contará alguna de las muchas anécdotas que han vivido juntos.

Su mirada cómplice y divertida completa el perfil de un actor que, sin haber cumplido los treinta, es ya todo un veterano.