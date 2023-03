La disciplina i la perseverança, a 'Fet a mà'

'Fet a mà' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb Lavinia Audiovisual que mostra històries d'artesans que han fet realitat els seus somnis. Presentat pel dissenyador Juan Avellaneda, s'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana a 'Fet a mà', Juan Avellaneda descobreix de la mà de l'Ana Marín, maquetista tàctil, la Moeki Yamada, experta en el teler, i l'Oriol Garcia, cinquena generació d'estucadors, que la disciplina juga un paper molt important en el tarannà de qualsevol artesà.

En el capítol d'avui el Juan Avellaneda coneixerà tres artesans ben metòdics i persistents, com l'Ana Marín, una escultora de maquetes tàctils que treballa per l'accessibilitat i la inclusivitat de les persones invidents. Visitaran una de les seves maquetes al Palau Güell i després, al seu taller del barri del Raval de Barcelona.

Després, al barri de Gràcia, el Juan es trobarà amb la Moeki Yamada, una jove japonesa que va trobar el seu destí en el teler l'any 2014. Per teixir, la Moeki fa servir una tècnica japonesa molt antiga, gairebé oblidada, motiu pel qual ha hagut de ser molt persistent i constant.

Finalment, el Juan visitarà a l'estucador Oriol Garcia a una de les seves obres per conèixer de primera mà com és la seva feina. Però no ho farà sol: la model i presentadora Judit Mascó l'acompanyarà en aquest viatge.