'De boca a orella', presentat i dirigit per Sílvia Tarragona, és el magazine de tardes de Ràdio 4. S'emet de dilluns a divendres de 15 a 18h.

'De boca a orella', el programa de les tardes de Ràdio 4, s'emet aquest dilluns des de la presó de dones de Wad-Ras de Barcelona. L'espai dirigit i presentat per Sílvia Tarragona explicarà el dia a dia de les internes.

El magazín de tardes 'De boca a orella' emet un programa especial el dilluns 13 de març des del centre penitenciari de dones Wad-Ras. Dissenyat inicialment com a reformatori, l'espai centenari és ara una presó de dones i un centre obert, que actualment acull 105 dones en presó preventiva, i 209 homes i dones en règim obert. Al programa dirigit i presentat per Sílvia Tarragona mostraran com viuen, quines oportunitats de rehabilitació i reinserció tenen i també quin tipus d’atenció social, psicològica i sanitària reben dins la presó.

Wad-Ras és l'únic centre de Catalunya on les dones poden conviure amb els fills menors de 3 anys, i per això 'De boca a orella' posarà èmfasi en la situació del mòdul de mares recollint testimonis de les internes i els professionals que hi treballen.

També farà una visita a la infermeria de Wad-Ras, on entrevistaran Noemí Carreras, infermera amb 22 anys d’experiència sanitària dins l’àmbit penitenciari. Explicarà el que suposa exercir el seu ofici a la presó.

Es preveu que el 2027, la que és ara mateix la presó més petita de Catalunya, estreni seu a la Zona Franca de Barcelona. A 'De boca a orella' en parlaran amb Paula Montero, directora d’Afers Penitenciaris, i amb Soledad Prieto, directora de Wad-Ras.