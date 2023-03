'La Promesa' y 'Cover Night', este jueves por la noche en La 1

Tras el apasionante estreno de ‘Cover Night’, el nuevo gran formato musical para el prime time de La 1 presentado por Ruth Lorenzo, el segundo programa llega lleno de sorpresas. Diez nuevos concursantes llenarán el escenario de arte y talento para intentar retar a alguno de los participantes que esperan en sus respectivas cabinas. Además, Abraham Mateo saldrá del backstage para subir al escenario.

La segunda entrega de ‘Cover Night’ irá precedida de un nuevo capítulo de ‘La Promesa’, la exitosa serie de las tardes de La 1.

Segunda entrega de ‘Cover Night’

J Kbello, Álvaro Parras, Chelo Pantoja, Jesús Martí, Lucía Moon, Marina Melgar, El Charro de Triana y María Cambas verán desde sus cabinas la puesta de largo de los nuevos concursantes a la espera de ser retados.

Alguno de los temas que sonarán serán ‘Vas a quedarte’, de Aitana; ‘Fly me to the moon’, de Frank Sinatra; ‘Back to black’, de Amy Winehouse; ‘Always remember all this way’, de Lady Gaga; o la versión de ‘El hombre del piano’, de Ana Belén. Todos ellos acompañados por la música en directo de la banda del programa.

Mientras que Ana Guerra templará los nervios de los diez nuevos candidatos, Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán, junto al público de ‘Cover Night’, tendrán la última palabra antes de saber qué concursantes terminarán el segundo programa sentados en las cabinas.