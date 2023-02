'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

Algunes persones gaudeixen amb la feina mentre d’altres la viuen com una tortura. Aquesta setmana a 'Mapes mentals', Ana Boadas intentarà aclarir si podem ser feliços treballant i descobrirà maneres de no cremar-se a la feina de la mà d'experts i professionals que viuen la seva feina amb passió, com la Carme Ruscalleda.

Carme Ruscalleda parla amb Ana Boadas a 'Mapes mentals' RTVE Catalunya

En el programa d'aquesta setmana Ana Boadas s'interroga sobre la felicitat a la feina i coneix tot de persones que són felices treballant i d'altres que no ho gaudeixen tant.

El bon ambient laboral és essencial per ser feliç a la feina RTVE Catalunya

De la mà de Pilar Jericó, doctora en organització d’empreses, Ana Boadas descobrirà què vol dir ser feliç a la feina i les eines per aconseguir-ho. Per la seva banda, Ferran Ramon Cortés, expert en comunicació no violenta, i Txell Costa, periodista i consultora d’estratègia empresarial, l'ajuden a esbrinar com gestionar els conflictes al lloc de treball.

A 'Mapes mentals' també coneixem dues persones que viuen la seva feina apassionadament: en Paco, propietari del bar del mercat de la Barceloneta, i la xef Carme Ruscalleda.