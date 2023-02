'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

Els experts afirmen que amb deu minuts al dia de meditació podem gaudir d’una millor qualitat de vida. Però funciona realment? En aquest capítol de 'Mapes mentals', Ana Boadas en parla amb especialistes, assisteix a un retir de meditació i escolta els testimonis de persones a qui la meditació els ha canviat la vida, com el Christian Escribà.

Cada vegada se senten més veus recomanant la meditació i per això, en aquest capítol, Ana Boadas vol confirmar si la meditació realment funciona i si tothom està preparat per al diàleg interior.

Nazareth Castellanos investiga la interacció entre el cervell i el cos RTVE Catalunya

Per fer-ho, en parla amb Nazareth Castellanos, doctora en neurociència, que explica els beneficis de la meditació per al cervell. Per la seva banda, la psicòloga Jenny Moix ofereix pautes per mantenir a ratlla els pensaments descontrolats.

Christian Escribà va superar les adiccions gràcies a la meditació RTVE Catalunya

Però 'Mapes mentals' no es vol quedar només amb la teoria, així que Ana Boadas es desplaça al Centre de Meditació Kadampa Mahadaruna, a Barcelona, on entrevista la mestra budista Guen Kelsang Lochani. I també escolta testimonis de persones a qui la meditació els ha canviat la vida, com el del pastisser Christian Escribà.