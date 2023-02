'De boca a orella', el programa de les tardes de Ràdio 4, celebra 1.000 programes dedicant l'edició d'avui a la sanitat pública. El programa, que s'emetrà des de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, comptarà amb la participació de personal sanitari de tots els nivells, que explicaran el seu dia a dia.

El magazín de tardes 'De boca a orella', dirigit i presentat per Sílvia Tarragona, arriba avui al programa número 1.000. L’espai radiofònic fa un seguiment de l'actualitat social, política i cultural, i de la informació de darrera hora, amb la xarxa de corresponsals dels serveis informatius de RNE Catalunya.

Per l'espai de Ràdio 4, han passat personalitats del món de l'escriptura, el cinema, el teatre, la música i la política, com Adriana Ugarte, Luis Zaera, Luis Tosar, Juan Diego Boto, els membres d'El Tricicle, Albert Boadella, Salvador Sobral i, Maribel Lasa, vídua de Juan Maria Jáuregui, entre molts altres.

Durant el confinament, el programa va exercir de servei públic, acompanyant els oients. El magazín dedica especial atenció als col·lectius desfavorits, com ara els sense sostre. Aquest darrer any s'ha fet ressò de la guerra d'Ucraïna, i ha donat veu als refugiats arribats a Catalunya, així com les entitats i ajuntaments que els han donat suport.

El programa d'avui tractarà diversos temes, com ara com s'ha reprès la normalitat als centres sanitaris després de la covid, com s'adapten les urgències a les crisis, quina és la situació actual de la sanitat pública a Catalunya i com es pot fer front al problemes de salut mental que hi ha actualment.

'De boca a orella', presentat i dirigit per Sílvia Tarragona, és el magazín de tardes de Ràdio 4. S'emet de dilluns a divendres de 15 a 18h.