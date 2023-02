La confiança dels artesans, a 'Fet a mà'

'Fet a mà' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb Lavinia Audiovisual que mostra històries d'artesans que han fet realitat els seus somnis. Presentat pel dissenyador Juan Avellaneda, s'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana, 'Fet a mà' coneixerà la història de tres artesans on la confiança ha jugat un paper molt important. El Juan Avellaneda aprendrà a realitzar estampats amb tints naturals amb la Sònia Ferrer, a fer un turbant únic amb l'Andrea Viêntëc i a treballar la fusta per crear un skate amb l'Esteve Aymà.

Els dissenys de l'Esteve Aymà són d'estil retro rtve catalunya





En el món de l'artesania és molt fàcil patir inseguretats que et fan dubtar del teu projecte. Per això, tenir confiança en un mateix és essencial. De fet és un dels pilars fonamentals per atrevir-te a fer el que vulguis amb seguretat. En aquest nou capítol, el Juan Avellaneda descobrirà quin paper ha jugat la confiança en la carrera professional de tres nous artesans.

Únics són els turbants i diademes que fa a mida l'Andrea Viêntëc, qui sent la necessitat d'experimentar constantment per no crear etiquetes.

A l'Agullana, a l'Alt Empordà, el Juan coneixerà a la Sònia Ferrer, que fa estampació de peces amb tints naturals.

Sònia Ferrer trasllada les flors naturals a la tela rtve catalunya

Finalment, visitarà a l'Esteve Aymà, un artesà de Les Franqueses del Vallès que va començar des de zero el seu projecte de creació d'skates i, a més, d'una forma totalment autodidacta.