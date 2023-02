El Liceu d'avui, a 'Històries del Liceu'

'Històries del Liceu', presentat per Albert Galceran, explica els moments més importants de la història del Liceu, però també el present del Gran Teatre. Els dissabtes a La 2.

'Històries del Liceu' descobreix aquesta setmana com la manera de produir les òperes ha canviat al llarg dels anys.

Amb el pas del temps la tecnologia teatral i el Liceu han anat canviant. El teatre es va cremar el 1994 i es va reobrir el 1999, tot i que va mantenir l'estètica anterior, va incorporar tota la tecnologia teatral actual, en només cinc anys es va passar de ser un teatre del segle XIX a un del segle XX. Actualment és un teatre avançat tècnicament.

Albert Galceran parla amb la cap d'escenari del Gran Teatre del Liceu, María de Frutos, i amb l'escenògraf de l'òpera 'Norma', Alfons Flores, per conèixer com en l'actualitat, l'espectacle operístic és punter pel que fa a l'ús de la tecnologia teatral més avançada, en contrast amb les produccions del passat. Galceran també marxa de Barcelona amb el periodista i historiador Enric Calpena per visitar el magatzem general de decorats del Liceu, situat al Bruc.

Enric Calpena i Albert Galceran al magatzem general de decorats del Liceu rtve catalunya

'Històries del Liceu' segueix l'estrena de 'Norma', amb el repartiment encapçalat per Marta Mathéu, i descobreix les feines de mestre apuntador amb Jaume Tribó i de sobretituladora amb Glòria Nogué.

Fragment de l'òpera 'Norma' rtve catalunnya

A més, Albert Galceran mira al futur amb les noves cares de l'òpera actual, amb Raquel García-Tomás compositora de l'obra 'Alexina B.' i Arnau Tordera compositor de 'La gata perduda'.

Albert Galceran amb Raquel García-Tomás i Arnau Tordera rtve catalunya