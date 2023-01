'Fet a mà' estrena segona temporada amb 'L'essència'

'Fet a mà' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb Lavinia Audiovisual que mostra històries d'artesans que han fet realitat els seus somnis. Presentat pel dissenyador Juan Avellaneda, s'emet els diumenges a La 2.

La passada temporada, Juan Avellaneda va descobrir quins elements determinen l'essència del procés creatiu. Ara, li toca a ell posar-se a crear. Al primer capítol de la segona temporada de 'Fet a mà', s'inspirarà en les històries dels nostres artesans per dissenyar una americana per a la 080 de Barcelona.

Juan Avellaneda treballant en l'americana al seu estudi rtve catalunya

L'essència de qualsevol procés creatiu parteix de tres elements bàsics: il·lusió, valor i treball dur. Durant la primera temporada, Juan Avellaneda ha vist com els artesans bolcaven el seu cor en projectes molt diferents perseguint un mateix objectiu: convertir les seves mans en una eina de creació. Al capítol d'estrena de la segona temporada, de 'Fet a mà', Juan Avellaneda inspirat per totes aquestes històries, s'embarcarà en un procés creatiu molt especial: dissenyar una americana per a la 080 de Barcelona. Per aconseguir-ho, haurà de recórrer a la determinació que va guiar als nostres artesans a decidir-se per la feina manual i que els ha portat a sentir-se empoderats a través del seu ofici. Una motivació que també haurà d'acompanyar amb el treball constant que transforma els somnis creatius en una realitat. Finalment, el Juan farà servir com a inspiració les seves arrels i la tradició, però donant-li una volta per afegir la seva perspectiva singular. Així, pretén aconseguir una peça que pugui transcendir en el temps.