La singularitat dels artesans, a 'Fet a mà'

'Fet a mà' mostra històries d'artesans que han fet realitat els seus somnis. Presentat pel dissenyador Juan Avellaneda, s'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana, 'Fet a mà' el Juan Avellaneda visitarà el Teatre Nacional de Catalunya per veure les perruques amb cabell natural de l'Àngels Palomar, coneixerà a l'Enric Alcaraz, un dels rellotgers més joves a Catalunya i amb la Maika Makovski s'aproparà al taller del Leo Villoro on descobrirà que com es fa el neó.

En aquest capítol de 'Fet a mà', el Juan Avellaneda buscarà artesans singulars que han diversificat en les seves creacions. La singularitat és el que ens defineix com a persones però també com a marca, i el que garanteix la supervivència dins del món de l'artesania.

L'Àngels Palomar s'ha especialitzat en perruques de cabell natural RTVE CATALUNYA

El Juan es colarà darrere del teló del Teatre Nacional de Catalunya per veure com l'Àngels Palomar fa les perruques amb cabell natural que vesteixen actors o actrius com Pep Cruz o Emma Vilarassau.

L'Enric Alcaraz fabrica i repara rellotges centenaris RTVE CATALUNYA

A Calella, al Maresme, coneixerà un dels pocs rellotgers artesanals que hi ha a Catalunya i viuen d'aquest ofici, l'Enric Alcaraz, que amb només 22 anys, fabrica les peces amb les que ell mateix fabrica i repara rellotges centenaris.

Maika Makovski , Juan Avellandea i Leo Villoro RTVE CATALUNYA

I al barri de Sant Martí de Barcelona es reunirà amb el Leo Villoro, un neoner que ha rebut encàrrecs de persones tan conegudes com la Shakira o el Marc Marginedas. El Juan i la compositora i cantant Maika Makovski ajudaran al Leo en un encàrrec especial.