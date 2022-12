Fernando Toubes, dueño de una librería y administración de lotería de Lugo, comenzó hace dos años una curiosa iniciativa que ya prácticamente se ha convertido en una tradición: esconder décimos para la Lotería de Navidad por la ciudad.

Lo hizo por primera vez en 2020 en su barrio, el de San Antonio, con el objetivo de que sus vecinos y amigos recuperaran la ilusión tras las restricciones de la pandemia. "Yo veía que mis amigos y mis clientes no salían a las calles y eso me incentivó a sacar esos décimos", ha explicado en Hablando Claro.

“El dueño de una librería de Lugo ha escondido 50 décimos de la Lotería por toda la ciudad para que sus vecinos los busquen. Comenzó con lo que ya es una tradición para recuperar la ilusión tras las restricciones por la pandemia



��@xoanleiro#HablandoClaro12D pic.twitter.com/dlUp76aInL“ — Hablando Claro (@HablandoTVE) December 12, 2022

Desde el domingo 11 y hasta el martes 20 esconderá cinco décimos al día, todos del mismo número, el 01181. En total 50 décimos, el doble que en las dos ocasiones anteriores por la buena acogida de la iniciativa. De hecho, ya el año pasado extendió la yincana a toda la ciudad debido al éxito que tuvo el primer año.

Para ayudar a sus vecinos a encontrarlos, el periódico local publica cada mañana cinco pistas "a partir de ahí empieza el juego, porque al final no nos olvidemos de que esto es un juego", ha señalado Toubes, que solo ha hecho una petición: "Si algún participante encuentra un décimo, que pare, que no siga vinculado a un juego porque no deja de ser un juego solidario".

Los décimos que no sean localizados se recogerán el día 21 y serán entregados a diversas ONG o entidades que realicen algún tipo de labor social de la ciudad.

