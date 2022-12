Los creativos publicitarios apelan a los sueños, la ilusión, la magia, la Fortuna o la suerte compartida en los anuncios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad para incitarnos a comprar un décimo. En RTVE.es repasamos todos los anuncios desde el año 2000.

Montserrat Caballé, Raphael, Marta Sánchez, Bustamante y Niña Pastori en 2014

El anuncio de la Lotería de Navidad de 2013 suscitó numerosas críticas. La fallecida Montserrat Caballé estaba acompañada por grandes como las de Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori. Entre todos interpretaron una particular versión de Always on my mind de Elvis Presley con la letra "Pon tus sueños a jugar".