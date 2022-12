La constància dels artesans, a 'Fet a mà'

'Fet a mà' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb Lavinia Audiovisual que mostra històries d'artesans que han fet realitat els seus somnis. Presentat pel dissenyador Juan Avellaneda, s'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana, 'Fet a mà' abordarà la constància en l'artesania amb Carles Casas, matalasser des dels 50 anys; la japonesa Chisato Kuroki, que encara aprèn del què li dona la ceràmica, i la Gema Galdón, celebrity dels barrets, que mostrarà al Marc Giró i al Juan Avellaneda el seu procés de creació.

El Juan Avellaneda sap molt bé que en el món de la moda no es pot tenir èxit sense esforçar-se. En aquest capítol de 'Fet a Mà', el Juan buscarà artesans distingits per la seva constància treballant i que, sense referents en el seu camp, s'hagin dedicat en cos i ànima a tirar endavant el seu projecte.

A Gironella, al Berguedà, el Juan coneixerà un expert en el confort. Quan tenia 50 anys, el Carles Casas va decidir deixar-ho tot i recuperar una professió gairebé desapareguda a Catalunya: la de matalasser. Envoltat de llana, lli, espelta i cotó, el Juan descobrirà els secrets que amaguen els matalassos que han seduït a tothom de la zona.

Carles Casas ho va deixar tot pels matalassos, a més fa les seves pròpies eines rtve catalunya

Esbrinarà per què i on viu la Chisato Kuroki, una japonesa establerta a Catalunya des de fa tres dècades i que ha portat les tècniques artesanes del seu país nadiu a la ceràmica d'aquí, com el raku, una tècnica i tipus de terrisseria tradicional japonesa. Tot i que la nostra artesana ens mostrarà d'una forma particular com demana que les peces es cuinin adequadament.

Chisato Kuroki porta més de tres dècades dedicada a la ceràmica rtve catalunya

A la ciutat comtal, al barri de Gràcia, hi ha ubicat un taller de barrets, els mateixos que han vestit els protagonistes de les pel·lícules de Woody Allen i Isabel Coixet. El Juan s'enamorarà de les creacions de la Gema Galdón, una celebrity dels barrets, que ha aconseguit fer de la professió la seva passió. I amb el Marc Giró provaran, amb les seves pròpies mans, el procés de creació d'un barret únic.