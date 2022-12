Carlos Higes ha tenido que madrugar más de la cuenta para tomar rumbo a Ereván (Armenia), sede de la 20ª edición de Eurovisión Junior 2022 y de lograr su mayor sueño, que tendrá lugar con su actuación el próximo 11 de diciembre en el escenario del Dermichyan Arena. Ansioso por llegar y también por coger el primer vuelo de su vida, el joven valenciano se ha mostrado nervioso y muy emocionado ante su gran aventura eurovisiva.

“No he dormido casi nada por los nervios y porque a las 3 me tenía que despertar para ir al aeoropuerto. Estaba un poco nervioso porque ya queda super poco, estoy deseando llegar a Armenia”, ha afirmado el joven artista, que ya se ha jimaginado encima del escenario: “Claro que me he imaginado, con una actuación súper guay, pasándomelo súper bien con mis bailarines… y deseando que le guste a todo el mundo”.

Carlos Higes con su madre y el resto de la Delegación española de RTVE RTVE

Con la maleta repleta de ropa de abrigo -más la que le llevará el estilista de RTVE Raúl Amor- también ha metido muchas cosas de su color favorito: el amarillo: “Me he llevado muchas prendas amarillas porque da mucha suerte. También llevo un amuleto, un collar con una cruz que me regaló mi abuela en la playa y que me da mucha suerte y ya no me lo quito”, ha confesado.

En cuanto a la posición del día 11, Carlos no está preocupado ya que lo que más quiere es “vivir la experiencia”. “La experiencia solo se vive una vez y hay que disfrutarla. Molaría quedar en un buen puesto, vamos a por todas, pero quedemos como quedemos, da igual, porque siempre seguiré intentando ser mejor cantante cada día”, ha contado.

Carlos Higes ha viajado a Ereván junto a su madre y el resto de la Delegación española de RTVE. Junto a él en el escenario estarán Juan Diego, Mauro, Adrián y Felipe. Vicky Gómez es la coreógrafa; y Natalia Calderón la coach vocal. En la capital armenia espera ya la austriaca Marie-Sophie Kreissl, preparada para hacer los últimos ajustes de la puesta en escena de la propuesta de ‘Señorita’.

Agenda de Carlos en Armenia Tras desembarcar en Ereván después de un largo vuelo, Carlos comenzará una semana llena de actividades y ensayos antes de su gran actuación del domingo. El lunes tocará asistir a la Ceremonia de Inauguración del certamen, precedida de una alfombra roja en la Plaza de la República de Armenia por la que Carlos desfilará junto a sus bailarines. Tras una jornada en la que el equipo tendrá tiempo para conocer la ciudad mientras la primera mitad de los participantes ensayan, el miércoles el representante español se subirá por primera vez al escenario en su primer ensayo. Será a las 14:35 horas (11:35 hora peninsular). El jueves, momento para los ensayos con el resto de participantes de la canción grupal y, el viernes, segunda toma de contacto con el escenario y tiempo para ajustar detalles del staging español, a partir de las 13:50 (10:50 hora peninsular). El sábado, Carlos protagonizará junto a sus compañeros un encuentro con los medios internacionales antes del primer ensayo general y el Jury rehearsal antes de la gala del domingo; y el doming llegará el gran día, a las 16:00 horas.