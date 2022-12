La motivació dels artesans i artesanes, a 'Fet a mà'

'Fet a mà' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb Lavinia Audiovisual que mostra històries d'artesans que han fet realitat els seus somnis. Presentat pel dissenyador Juan Avellaneda, s'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana a 'Fet a mà', Juan Avellaneda aprendrà els secrets de l’ofici de llatadora amb Gisela Chortó, Jordi Torrent li mostrarà com fer paper amb materials naturals, com cotó o fems de burro, i mostrarà com reconvertir un "pongo" en art, amb la Marina Salazar.

Juan Avellaneda inicia un recorregut on la motivació de cada artesà tindrà un pes important en la història, tant com ho va tenir la seva pròpia motivació en fer del seu nom de pila una nova marca de la indústria tèxtil.

Al poble de Rasquera, Tarragona, el Juan coneixerà la Gisela Chortó, la llatadora més jove de Catalunya. La seva motivació és mantenir viva una tècnica tradicional que forma part de la història de la seva família i del seu poble.

Gisela Chortó li ensenya al Juan Avellaneda l'ofici de llatadora rtve catalunya

A Banyoles visitarà un espai molt especial, un molí de paper antic on fan paper artesà amb ingredients naturals tan variats com excèntrics que busquen transmetre idees i missatges. Acompanyat del Jordi Torrent, el Juan descobrirà com fer paper amb cotó, flors i fins i tot amb fems de burro català.

Jordi Torrent i Juan Avellaneda fent paper artesà amb productes naturals rtve catalunya

I a Barcelona entrarà en l'univers de Marina Salazar, a qui una obra en qüestió li ha donat la fama: la tetamundi de la Rigoberta Bandini. El Juan i l'artista drag Estrella Xtravaganza s'endinsaran en un món on la imaginació serà la protagonista.